遊花蓮補助限制多 業者加碼

2018年03月07日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

交通部觀光局為振興花蓮觀光，推出「3355旅宿活動」，鼓勵來到花蓮自由行並補助每日住宿費500元，但有不少民眾反應「限制太多」，3人成行需住3天2夜的門檻似乎「強人所難」，直呼很沒吸引力，讓許多旅宿業者決定再祭出優惠攬客，提高民眾遊花意願。

3355方案 誘因不足

來自台北的張姓民眾指出，「3355」補助條件限制高，首先是來到花蓮旅遊必須要安排3天假期，加上補助吸引力不高，很難讓外縣市的民眾產生誘因，而且自由行主要以背包客或情侶、夫妻為主，限制太多。

花蓮縣旅館公會理事長陳義豐說，感謝政府推動「花蓮遊、花蓮加油」的振興花蓮觀光專案計畫，但他坦言補助誘因確實不太夠。太魯閣山月村負責人鄭明岡說，自由行方案預計可補助約1萬人次遊客，盼帶動嘉惠所有包含旅宿業等其他的觀光產業，不過補助吸引力不高，臉書官網公布至今幾乎沒人洽詢，盼在政府宣傳後，效果會慢慢出來。

花蓮旅宿業者為提高民眾意願，決定再祭出優惠，像是太魯閣山月村每房將再折扣500元，還送1隻山豬娃娃、花蓮翰品酒店也加碼贈送餐飲消費券500元，花蓮理想大地渡假飯店等飯店則推出新的住房專案，盼刺激震災後住房率。

500元住宿費 當場折扣

花東縱谷國家風景區管理處副處長王玟傑說，花蓮目前共有311間民宿業者、82家一般旅館及5間觀光飯店加入「3355」旅宿活動，現階段將由各公會輔導業者申請補助費用，遊客只要符合補助資格並完成住宿，就能當場直接享有補助折扣。

(中國時報)