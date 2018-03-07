飲水被嫌髒 竹縣府會勘澄清

2018年03月07日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

原水生物養魚自動監測系統，透過大數據監測小魚活動力來了解水質汙染程度。

日前新竹有一群熱心人士齊聚發聲，希望能夠喝更乾淨的好水，新竹縣政府6日回應延燒多時的喝好水議題，並請環保局長黃士漢提出數據報告，澄清新竹縣飲用水水質安全無虞，縣長邱鏡淳也率員到台灣自來水公司第三區管理處第二淨水廠，了解淨水處理作業，親自監督新竹縣民喝的水質是否安全。

「我們要喝乾淨水行動聯盟」日前指出寶山、寶二兩水庫水源供給科學園區使用，民眾卻喝可能遭工業非水汙染的頭前溪水，並提出連署活動，希望相關單位重視新竹地區民眾飲用水安全問題。

環保局提數據 駁汙名

黃士漢提出數據指出，頭前溪共有8個環保檢測站、2個取水口，近10年來河川汙染程度長期維持在未受汙染或稍受汙染程度，其中6項重金屬檢測達成率皆為100％，顯示頭前溪流域內無重金屬汙染情形。

黃士漢表示，頭前溪沿岸目前的列管對象共計266家，在工業廢水部分的2家大廠其中1家的放流水符合法定標準，另1家則是廢水貯留，其中百家生活汙水經消毒後，也都符合放流水標準，總汙染排放量占約3.6％，涵容能力仍充裕。另外，竹東地區下水道預計在2023年可以完成75.44％的接管。

邱鏡淳6日率領縣府相關處室場到新竹第二淨水廠了解水質淨化作業，並承諾未來會加強相關稽查，已循環經濟再利用方式輔導業主進行改善，並加速境內的汙水接管，也積極協調自來水公司未來取水口位置變更，監督妥善操作設施。

台水長期監測 全合格

台水第三區管理處長廖福全表示，根據規定，飲用水本來就應先取地表水，不足才引水庫水源，其實兩者水質差異不大。進場後的淨水處理皆有快混流程、膠凝、沉澱、過濾、消毒等，更需68項檢驗合格才供給民眾飲用。廖福全強調，台水長期監測水源水質，目前頭前溪水體分類屬乙類表準，完全適用公共水使用。

(中國時報)