抗議擴建火葬場 火爆對立

2018年03月07日 04:11 中國時報 盧金足 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

民眾拿著手機拍的影片抱怨，火化場天天冒煙，環境受影響。（盧金足攝）

台中市生管處長劉振村（左）面對議員與里民包圍，強調會收集意見改善相關設施。（盧金足攝）

台中巿生命禮儀管理處6日舉行「東海殯儀館殯葬設施擴建說明會」，台中市議員黃馨慧、楊正中與近百名里民到場舉白布條抗議，高喊「反對違法擴建、遷移火葬場」，憂心更新變擴建，數度爆發爭議；生管處強調，是以現有火化場腹地規畫改善殯葬設施，並非擴建火化場。

東海居民 滿是埋怨

楊正中不滿布條寫著「東海殯儀館殯葬設施擴建說明會」，質疑不只更新工程，還有民眾情緒激動要衝上台撕布條，被員警阻止。生管處處長劉振村強調，只是更新工程，增建停車場空間和出入動線，改善焚化爐設備，減少空品和噪音，里民意見會做為後續規畫參考，提升殯葬環境。

「遇到旺日，周日一早起床，靈車和陣頭車子塞到門口來，送行哀樂響不停，請問你們心情會好嗎？」福聯里長馮進通、福瑞里長林添憶氣憤地說，車子大塞車、塞到門口來，要求火葬場遷移、反對違法擴建。

黃馨慧表示，因火葬場焚化爐帶來空汙、陣頭產生噪音及送葬車隊造成的交通阻塞，已影響社區居民、學校師生與醫院病患，火葬場屬嫌惡設施，市府不能未取得地方共識即逕自計畫擴建。

要求撤簽 民代怒嗆

楊正中強調，火葬場位在東海附近，是小台中時的偏遠地區，升格後變成市中心後，長遠之計是將火葬場遷走，不要再以擴建騙居民；居民也大聲抗議「火葬場應該遷去台中火力發電廠！」

民眾會後則包圍顧問公司要求撤簽名，楊正中和黃馨慧也怒嗆不為環評說明會背書，一度造成火爆對立，後來撤簽才平息紛爭。

(中國時報)