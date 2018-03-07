熄燈27年 大復戲院活化重生

2018年03月07日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港鎮歷史最悠久的大復戲院，歇業已20餘年。2年前雲林縣政府向文化部爭取整修經費，但因工法繁複，歷經10餘次招標始順利發包，6日展開整修工程，預計明年中完工後，可重現80餘年前「北港座」的風華。

再現北港座風華

大復戲院創立於1930年，日治時期稱為「北港座」，可容納約400人，台灣光復後改名為大復戲院。早年除了播放電影，還不定期安排秀場表演，知名藝人楊麗花、鄧麗君等人都曾來此演出，風光一時，直到電視普及後逐漸沒落，27年前停止營運。

大復戲院在2009年6月公告登錄為雲林縣歷史建築，2015年完成修復調查研究計畫及規畫設計，前年獲得文化部補助1691萬元，加上縣府配合款563萬元，總維修經費達2255萬元，整修完成後將做為藝文展演空間。

北港鎮長張勝智表示，大復戲院歇業後長期閒置，幸好在前、後任縣長蘇治芬與李進勇共同努力下得以活化，整修後1樓將設置展演舞台、平面座位、茶飲輕食區，2樓保留梯型座位，兼具歷史元素與現代化功能。

永續的文化資產

早年北港鎮有大復、北港、國宮、振興等4家電影院，如今都已歇業；其中，大復戲院由縣府加以活化，振興戲院則由私人企業規畫為藝文空間。張勝智認為，用戲院紀錄歷史，是留給後代子孫最佳的文化資產。

大復戲院所有人龔麗妙說，戲院閒置多年，建物本身與戲台等設施早已破損不堪，家族樂見戲院重獲新生，決定無償提供給縣府使用，希望戲院能夠再次融入居民生活中，重現往日風華。

(中國時報)