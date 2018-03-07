催生大作戰 高雄祭臨時托育

2018年03月07日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

台灣少子化已成嚴重國安問題，去年高雄市粗出生率在六都中敬陪末座。高市展開「催生大作戰」，6日於婦女節前夕宣布幸福加碼，首創全國推行定點計時托育服務，試辦點選在第1大人口區鳳山的婦幼館，3月15日起上路。

鳳山婦幼館 定點試辦

據內政部統計，2017年六都粗出生率（千分之一）以桃園的10.77最亮眼，依序為北市9.31、台中8.76、新北7.94、台南7.30、高雄7.29，其中高雄遠低於六都平均值8.23，去年新生兒為2萬206人。

為讓年輕人願生、養得起、減輕負擔，市府多管齊下祭出幸福123、貼心246等多項福利政策。今年元旦起，生第1胎、第2胎，分別發放1、2萬元，今年底前生第3胎還可享有4.6萬元津貼。另外，調整免費到宅坐月子時數、建構社區公共托育資源。

好康加津貼 多管齊下

高市社會局長姚雨靜指出，目前高雄托育型態以家庭內照顧居多，受託親屬保母、自行照顧的幼兒逾3.6萬人，占高市0至2歲嬰幼兒數近9成，但家長偶有突發狀況，可能面臨找不到人托育窘境，為此開辦臨時托育服務。

姚雨靜表示，定點計時托育為試辦階段，委由高市第一保母協會在鳳山婦幼館辦理，服務時間為周一至周五上午8至17時，採網路、電話預約，每小時140元，每次至少2小時，最多同時段可收4名，視成效擴大推動。

每小時140元 須先預約

她說，該政策時間較為彈性，有專業托育人員記錄服務重點、定期接受訪視輔導，場地符合安全檢核標準，同時簽署托育契約書投保責任險，而未滿2歲的弱勢家庭可申請臨托補助。目前高市有照保母為2722位，建議家長循政府管道尋找托育才有保障。

(中國時報)