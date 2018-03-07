小魚活動量 水質監測紅綠燈

2018年03月07日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

過去自來水廠常用小魚活動力來監測水質，但多由人工目視，誤差性高，但自來水公司新竹第二淨水廠擁有1套「原水生物養魚自動監測系統」，是使用大數據來感測小魚的行動力，再根據小魚的異常行為動作，判定水質是否有問題。

由歐洲引進的「原水生物養魚自動監測系統」要價超過百萬，第二淨水廠兩年前購入這套系統使用，用小魚的活動力反映水質的好壞，如綠燈表示一切正常，黃燈表示水質還可以，若是紅燈就表示水質有問題，淨水廠將停止進水，把原有的水排入大海，清潔後再重新引水入場。

新竹給水廠廠長陳銘琮表示，系統的運作是先引進原水，將水質的濁度過濾至20NTU，水質看起來已非常清澈，再透過無線網路蒐集電腦數據比對，再反應給監視的操作人員。

特別的是，這套監測系統利用64個光柵陣列感測器，檢測魚群游動情況，比對軟體邏輯解析或生物演算，對水中汙染物質反應，警報後再次檢測之後，最終確認毒性反應。

「小魚使用朱文錦品種，1次約放10到12隻。」陳銘琮指出，若是使用吳郭魚等體型稍大的魚種，活動力強，難以感測，朱文錦則較為敏感，可即時反應水質狀態，不過小魚在監測系統中待久了，也可能變得「神經大條」，定期要汰換，被汰換的魚隻也有專屬魚池讓牠「安享天年」。

(中國時報)