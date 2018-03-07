小魚活動量 水質監測紅綠燈

友善列印
中國時報
邱立雅／竹縣報導

過去自來水廠常用小魚活動力來監測水質，但多由人工目視，誤差性高，但自來水公司新竹第二淨水廠擁有1套「原水生物養魚自動監測系統」，是使用大數據來感測小魚的行動力，再根據小魚的異常行為動作，判定水質是否有問題。

由歐洲引進的「原水生物養魚自動監測系統」要價超過百萬，第二淨水廠兩年前購入這套系統使用，用小魚的活動力反映水質的好壞，如綠燈表示一切正常，黃燈表示水質還可以，若是紅燈就表示水質有問題，淨水廠將停止進水，把原有的水排入大海，清潔後再重新引水入場。

新竹給水廠廠長陳銘琮表示，系統的運作是先引進原水，將水質的濁度過濾至20NTU，水質看起來已非常清澈，再透過無線網路蒐集電腦數據比對，再反應給監視的操作人員。

特別的是，這套監測系統利用64個光柵陣列感測器，檢測魚群游動情況，比對軟體邏輯解析或生物演算，對水中汙染物質反應，警報後再次檢測之後，最終確認毒性反應。

「小魚使用朱文錦品種，1次約放10到12隻。」陳銘琮指出，若是使用吳郭魚等體型稍大的魚種，活動力強，難以感測，朱文錦則較為敏感，可即時反應水質狀態，不過小魚在監測系統中待久了，也可能變得「神經大條」，定期要汰換，被汰換的魚隻也有專屬魚池讓牠「安享天年」。

(中國時報)

催生大作戰 高雄祭臨時托育 殯葬被鄰避 長遠之計應闢專區

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。