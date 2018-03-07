新聞透視－提高生育 要從振興經濟下手

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中國時報

高雄人很有感這幾年城市變美、建設變多了，但人口竟淪為老三，而在地生根年輕人又不敢生，這是身為勞工城市的「原罪」，產業結構短期難以改變，萬物齊漲「薪」情差，勉強求溫飽，不急著發春秋大夢升格當父母，政府催生之道，還是得從改善經濟開藥方！

「衛生紙之亂」刮起萬物齊漲風暴，尿布、奶粉錢也喊漲，家長紛紛到賣場搶購，或發起團購，「畢竟大環境差，當省則省」道出景氣差，為人父母育兒辛酸，無怪乎出生率像溜滑梯下跌。

人事總處日前統計14年來公務體系生育趨勢，發現生育率略高於全國平均數，顯示公務人員確實願生，也較有能力生。

反觀高雄長期發展重工業，擁有139萬勞工人口，薪資水平差；再者高齡化趨勢，年輕人憂心吃不飽，還得肩負養老小重責，寧可當鴕鳥，也不願成為夾心餅乾。

花媽市長常鼓勵年輕人多生，最好一次生3個，並非年輕人不想擁有下一代，而是環境實在不給力。高市府雖祭出育兒福利、幸福移居津貼、租屋補助等措施，但治標不治本，說到底「有錢才是王道」，催生首要條件是振興經濟。

港都打造亞洲新灣區成就百年大計，城市轉型得加快腳步，衝刺發展會展、文創、數位內容、體感、觀光、高科技等產業，從產業結構改變，「薪」情好、養得起，自然願意增產報國。

(中國時報)

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