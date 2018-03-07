三義鐵道節 老橋老洞懷舊

2018年03月07日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣政府10日起至30日，將在舊山線的三義勝興火車站與龍騰斷橋，推出舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節，配合貓裏喵尋寶大作戰主題，將結合手機APP遊戲，民眾可藉由故事了解三義鐵道文化歷史，並增進親子互動。

日本長野縣輕井澤觀光協會會長土屋芳春等人，透過駐日代表處的安排將到苗栗拜會三義鄉長徐文達，並就兩地文化、觀光交流議題展開深度討論，輕井澤在鐵道文化、木雕藝術、自然保育及觀光發展上與三義鄉有許多相同元素，可望為兩地交流奠定新的里程碑。

舊山線獨特地理景觀蘊含豐富的歷史文化內涵，近幾年來因三義獲得國際慢城認證，以及縣府推動「舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節」系列活動，及即將營運的鐵道自行車亮點，都將成為觀光旅遊魅力。

因應實境解謎遊戲正夯，文觀局推出「貓裏喵尋寶大作戰」活動，結合了故事性謎題、手機APP以及在地實體景物的解謎遊戲，突破以往導覽解說，直接讓參與民眾藉由遊戲找答案增長知識。

縣長徐耀昌率同縣議員韓茂賢、三義鄉長徐文達、鄉代會主席呂文忠與觀光大使貓裏喵，宣告尋寶活動將於10日在勝興車站開鑼，邀請實境解謎玩家示範「貓裏喵尋寶大作戰」。

文觀局長林彥甫指出，這項尋寶遊戲將持續至30日，遊客不但可免費體驗，完成任務還能獲得小禮物，開幕當天闖關成功者還加碼贈送抽獎券，當天下午4時將抽出三義雙人2日遊及飯店住宿券、休閒中心免費使用券等好禮，歡迎大家來挑戰。

(中國時報)