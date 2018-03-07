三義鐵道節 老橋老洞懷舊

三義建中國小的客家舞蹈，為老橋老洞世遺尋寶活動揭開序幕。（陳慶居攝）

友善列印
中國時報
／苗栗報導

苗栗縣政府10日起至30日，將在舊山線的三義勝興火車站與龍騰斷橋，推出舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節，配合貓裏喵尋寶大作戰主題，將結合手機APP遊戲，民眾可藉由故事了解三義鐵道文化歷史，並增進親子互動。

日本長野縣輕井澤觀光協會會長土屋芳春等人，透過駐日代表處的安排將到苗栗拜會三義鄉長徐文達，並就兩地文化、觀光交流議題展開深度討論，輕井澤在鐵道文化、木雕藝術、自然保育及觀光發展上與三義鄉有許多相同元素，可望為兩地交流奠定新的里程碑。

舊山線獨特地理景觀蘊含豐富的歷史文化內涵，近幾年來因三義獲得國際慢城認證，以及縣府推動「舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節」系列活動，及即將營運的鐵道自行車亮點，都將成為觀光旅遊魅力。

因應實境解謎遊戲正夯，文觀局推出「貓裏喵尋寶大作戰」活動，結合了故事性謎題、手機APP以及在地實體景物的解謎遊戲，突破以往導覽解說，直接讓參與民眾藉由遊戲找答案增長知識。

縣長徐耀昌率同縣議員韓茂賢、三義鄉長徐文達、鄉代會主席呂文忠與觀光大使貓裏喵，宣告尋寶活動將於10日在勝興車站開鑼，邀請實境解謎玩家示範「貓裏喵尋寶大作戰」。

文觀局長林彥甫指出，這項尋寶遊戲將持續至30日，遊客不但可免費體驗，完成任務還能獲得小禮物，開幕當天闖關成功者還加碼贈送抽獎券，當天下午4時將抽出三義雙人2日遊及飯店住宿券、休閒中心免費使用券等好禮，歡迎大家來挑戰。

(中國時報)

殯葬被鄰避 長遠之計應闢專區 新聞透視－喚起北港人生命記憶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。