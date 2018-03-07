東京國際食品展 促銷高屏美食

2018年03月07日 04:11 中國時報 李義 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

「2018東京國際食品展」6日開幕，高雄市長陳菊跟屏東縣長潘孟安都率團參加，陳菊扮起推銷員強力放送高雄優質農漁產，向日本市場叩關；潘孟安強力推銷屏東是花果天堂，邀請日本朋友，一定要到屏東走走，「沒去過屏東，如同沒到過台灣」。

陳菊致詞時向日本強力放送，高雄市是農漁特產豐富的美麗城市，高雄的蜜棗占台灣產量有43％，今年高雄蜜棗在全國台灣優良棗園評鑑中獲得21個獎項，強調高雄蜜棗是台灣最高品質。

她還說，高雄同時也是水產豐富的港灣城市，高雄的鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚及石斑魚產量也是全國最高。

陳菊不但大力推薦高雄物產，現場還有發送超夯的日文版高雄海味摺頁，嚴選28項高雄優質水產伴手禮，推薦6條高雄海線觀光全攻略。

屏東縣長潘孟安率在地農特產廠商，前往日本參與東京食品展，在幕張國際展覽館開展儀式上，與來自世界各地廠商分享解說，就是要把屏東好物行銷全球。

屏東縣共有9家農特產廠商參展，包括台灣特有牛樟茶、深受日本女性喜愛的鱉產品，以天然食材紅麴；胡蘿蔔素及梔子研發出的彩色粉圓，受東京迪士尼樂園青睞採用，還有台灣健康醋，素香鬆、鱈魚鬆、芝麻醬、黑麻油及各式的海產加工食品等，展現屏東美食多元特色。

(中國時報)