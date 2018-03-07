新住民文化會館 4月成立

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市有5萬8000多位新住民，但市府從去年7月成立新住民聯合服務中心僅服務250多人次，而辦公廳舍20多坪，遭市議員黃婉如、李光達等人認為效率不彰也服務不足，要求成立專責單位，市府表示，今年4月將把桃園車站前舊警察局桃園分局轉型為「新住民文化會館」，獨立空間內提供完整服務。

黃婉如表示，新住民5萬8000多人，聯合服務中心20多坪，可能提供會議、展覽、協商等功能嗎？服務人員僅2人，可能是騙人的，陳美梅議員更要求成立新住民事務科，讓專人來服務這個族群，議員表示，5萬8000多人代表有多少家庭，250人次的服務量絕對不足。

社會局長古梓龍表示，當初市府各單位成立聯合服務中心時有討論過，現階段新住民人數愈來愈多，可以重新檢視提案，並且檢討成效。

李光達議員表示，台灣對新住民最友善，也會依照習俗舉行各國的活動，如潑水節等，他甚至認為，照比例也要有1至2席議員給新住民；范綱祥議員指出，新住民在台灣已經占了一定人口，不管是服務、就業、教育，或者是政府正在推動的新南向政策，相關的局處很多，市政府應該要在組織上去做思考、整合，建議市政府提高新住民事務位階，提出更具前瞻性的作法。

市府2016年成立「新住民事務委員會」，2017成立「新住民聯合服務中心」，作為專責辦公室，成為新住民服務的第一線窗口，2018年則要成立「新住民文化會館」，友善尊重、權益保障、多元服務及培力發展為4大目標，全力推動新住民文化、美食、體育等活動，並有輔導就業、法律諮詢、協會輔導、文創等多元功能。

(中國時報)

東京國際食品展 促銷高屏美食 日媒屏東踩線 體驗休閒農業

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。