新住民文化會館 4月成立

2018年03月07日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市有5萬8000多位新住民，但市府從去年7月成立新住民聯合服務中心僅服務250多人次，而辦公廳舍20多坪，遭市議員黃婉如、李光達等人認為效率不彰也服務不足，要求成立專責單位，市府表示，今年4月將把桃園車站前舊警察局桃園分局轉型為「新住民文化會館」，獨立空間內提供完整服務。

黃婉如表示，新住民5萬8000多人，聯合服務中心20多坪，可能提供會議、展覽、協商等功能嗎？服務人員僅2人，可能是騙人的，陳美梅議員更要求成立新住民事務科，讓專人來服務這個族群，議員表示，5萬8000多人代表有多少家庭，250人次的服務量絕對不足。

社會局長古梓龍表示，當初市府各單位成立聯合服務中心時有討論過，現階段新住民人數愈來愈多，可以重新檢視提案，並且檢討成效。

李光達議員表示，台灣對新住民最友善，也會依照習俗舉行各國的活動，如潑水節等，他甚至認為，照比例也要有1至2席議員給新住民；范綱祥議員指出，新住民在台灣已經占了一定人口，不管是服務、就業、教育，或者是政府正在推動的新南向政策，相關的局處很多，市政府應該要在組織上去做思考、整合，建議市政府提高新住民事務位階，提出更具前瞻性的作法。

市府2016年成立「新住民事務委員會」，2017成立「新住民聯合服務中心」，作為專責辦公室，成為新住民服務的第一線窗口，2018年則要成立「新住民文化會館」，友善尊重、權益保障、多元服務及培力發展為4大目標，全力推動新住民文化、美食、體育等活動，並有輔導就業、法律諮詢、協會輔導、文創等多元功能。

(中國時報)