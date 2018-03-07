台南木棉花道 火紅綻放

台南將軍區南21線上有近3公里的木棉花道，現在正值花期綻放，一片火紅，相當漂亮。（莊曜聰攝）

友善列印
中國時報
╱台南報導

時序進入春季，繁花盛開，台南市著名的木棉花季也即將登場。白河林初埤木棉花逐漸綻放，目前花開約1成，已有不少民眾搶先前往賞花，花季活動將在10日展開；將軍區種植近2000棵木棉做為行道樹，南21線上長度近3公里的木棉道現已盛開，火紅美景引人注目，公所在3月下旬也將舉辦鐵馬遊，邀民眾一起來賞花。

將軍區公所主秘吳文正說，區內栽種木棉樹共有1972棵，分布在7條道路上；其中，南20線角帶圍東、南24線漚汪西甲通往台17線的木棉道長度都超過1.5公里，最長的則是將軍國中前的南21線，花也開得最早，目前已有7成以上開花。儘管各處花期不一，但3月仍是最好賞花期。

公所舉辦的「鐵馬將軍賞花趣」邁入第3年，今年規畫總長21公里的賞花路線，沿途經過數條木棉花道，還有紅樹林復育區、棉田、將軍故事牆等景點，目前報名即將額滿，詳情可洽詢公所。

白河木棉花節則在10日展開一直持續到4月8日，花季每逢假日也規畫一系列活動。近日因有大貨車駛入木棉花道，造成枝幹上花苞掉落，民眾憂心花海景觀遭破壞，白河區公所表示，該路段禁止大客車、貨車通行，花季開始時也將進行交通管制，遊客可在南88、89線雙向停車，再步行至木棉花道園區。

(中國時報)

傅崐萁籲企業 帶員工來旅遊 北港巷弄燈會 復古又環保

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。