台南木棉花道 火紅綻放

2018年03月07日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

時序進入春季，繁花盛開，台南市著名的木棉花季也即將登場。白河林初埤木棉花逐漸綻放，目前花開約1成，已有不少民眾搶先前往賞花，花季活動將在10日展開；將軍區種植近2000棵木棉做為行道樹，南21線上長度近3公里的木棉道現已盛開，火紅美景引人注目，公所在3月下旬也將舉辦鐵馬遊，邀民眾一起來賞花。

將軍區公所主秘吳文正說，區內栽種木棉樹共有1972棵，分布在7條道路上；其中，南20線角帶圍東、南24線漚汪西甲通往台17線的木棉道長度都超過1.5公里，最長的則是將軍國中前的南21線，花也開得最早，目前已有7成以上開花。儘管各處花期不一，但3月仍是最好賞花期。

公所舉辦的「鐵馬將軍賞花趣」邁入第3年，今年規畫總長21公里的賞花路線，沿途經過數條木棉花道，還有紅樹林復育區、棉田、將軍故事牆等景點，目前報名即將額滿，詳情可洽詢公所。

白河木棉花節則在10日展開一直持續到4月8日，花季每逢假日也規畫一系列活動。近日因有大貨車駛入木棉花道，造成枝幹上花苞掉落，民眾憂心花海景觀遭破壞，白河區公所表示，該路段禁止大客車、貨車通行，花季開始時也將進行交通管制，遊客可在南88、89線雙向停車，再步行至木棉花道園區。

(中國時報)