日媒屏東踩線 體驗休閒農業

台灣休閒農業發展協會邀請日本朝日新聞及東京池袋電視台記者，到屏東勇盛泰國蝦場拍攝親子撈蝦、釣蝦之趣，小朋友撈到蝦後開心假裝大啖。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

為讓更多外國遊客到台灣旅遊同時體驗農村生活，台灣休閒農業發展協會多年來媒合外國媒體到台灣踩線，介紹台灣休閒農場。6日協會邀請日本朝日新聞及東京池袋電視台記者到屏東勇盛泰國蝦場及天使花園，體驗抓蝦、烤蝦樂趣及文心蘭之美。

台灣休閒農業發展協會副祕書長邱翔羚說，台灣休閒農業發展在東亞屬一屬二，為了拓展國外市場，協會多年來不斷邀請日、韓、星、馬、越、港等國媒體，到台灣拍攝節目、採訪新聞，回國後宣傳台灣休閒農業。

她說，經過多年努力，目前每年到造訪台灣休閒農場的外客，已從2000人次增加至50萬人次，除了住宿、享用風味餐，也能體驗各式農業活動。近3年協會積極推動到台灣「採果樂」，星、馬的台灣遊程幾乎都有加入採水果這項活動。

協會6日邀請日本朝日新聞及東京池袋電視台記者，到屏東勇盛泰國蝦場及天使花園2座休閒農場拍攝採訪。勇盛老闆娘林巧芸因不忍見到夫家養了30多年的泰國蝦沒落，和先生一起將蝦場轉型成親子蝦場，讓大人小孩可以釣蝦、撈蝦，再自己製作蝦料理。

日本記者拍攝親子釣蝦、撈蝦玩樂過程，小朋友穿戴廚師裝烘烤蝦子，再一起享用大餐。

池袋電視台高杉謙太郎說，日本人對台灣的主要印象是台北，其實台北以外的自然風景、人文風情也都很特別，台灣和日本農業文化不同，可以相互學習，對日本人來說，也是很棒的台灣體驗。

(中國時報)

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