左岸運動風 頭前溪公園闢棒球場

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中國時報
／竹市報導

鑑於國人瘋棒球，不少家長也積極培育孩子朝棒球運動發展，新竹市政府為完善棒球硬體環境，特別規畫在頭前溪河濱公園新設簡易棒球場，同時也讓新竹左岸運動休憩功能再提升。

為提升新竹市運動環境與風氣，市府近年持續營造優質棒球比賽與練習場地，除了陸續改造了虎林棒球場、東園國小棒球場、香山高中打擊練習區、西門國小棒球場以及頭前溪畔4座壘球場後，此次將於新竹左岸新闢棒球場，持續扎根棒球運動。

除硬體設備，市府也投入多項資源，厚植新竹市棒球實力，除每年推動中小學社區社團學生棒球發展計畫與棒球扎根計畫，也辦理台日少棒錦標賽，2018年將於3月21日展開，為小球員累積國際賽事實戰經驗。

此外，也為棒球重點學校包括成德高中、東園國小增聘棒球專任運動教練，系統性訓練培育球員實力。

市府表示，新竹左岸過去缺乏整體規畫，導致空間零碎，缺乏讓人想來的動力，出入口標示未清使民眾不知從何處來、從何處去，而目前已陸續完成溪州橋下改造，設置無障礙跨堤引道，將既有荒地闢建成兒童遊戲區，讓新竹左岸重新回到市民生活中。

環保局長江盛任指出，頭前溪河濱公園新闢標準棒球場，面積逾1萬平方公尺，預計3月開工、年底前完工，另為提升民眾遊憩運動意願，特別增設停車空間，沿台68線旁設置215格汽車停車格，棒球場附近設有408格機車格，提升運動公園易達性。

(中國時報)

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