東京食品展 台南蜜棗首亮相

2018年03月07日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

台南市副市長張政源6日率團前往日本，參加為期4天的東京國際食品展。今年已經是第11度參加展覽，除了日人熟知的芒果乾、鳳梨乾、冰烤地瓜等加工農特產品外，還包括首度外銷日本的台南蜜棗，希望繼芒果後成為另一個明星級水果。

台南市代表團以「台南尚青」為品牌，展出包括芒果乾、鳳梨乾等各是果乾，還有冰烤地瓜、地瓜系列產品、黃金泡菜、酒釀番茄、胡麻生技產品及有機杭菊，以及今年首度攻日的蜜棗。

南市農業局指出，繼芒果站穩日本市場後，去年日方也開放台灣蜜棗進口，高雄、屏東、台南市是全台3大主要產區，今年首批銷日蜜棗共有500公斤的額度；其中，楠西區果樹產銷班第48班班長謝明樹不僅通過「2018全國棗優質管理評鑑」，也成為供貨商之一，難能可貴。

在楠西區種植12公頃蜜棗的謝明樹說，有別於目前市場主流「中葉」、「三木」等主流品種，他種植「珍蜜」、「珍愛」等晚熟品種為主；其中，進軍日本的「珍蜜」外型碩大如甜柿，皮薄多汁，有「爆漿蜜棗」美譽，每年約農曆年後進入盛產期。

台南市政府農業局表示，台南愛文芒果深受日本市場好評，希望蜜棗也能藉由日本市場的拓展打開商機，未來銷往大陸、香港、新加坡、馬來西亞及加拿大等國，為農民「棗」到更多機會。

(中國時報)