家扶兒拚上司法官、律師雙榜

中正大學財經法律研究所2年級學生陳寧君。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

中正大學財經法律研究所2年級學生陳寧君的父親早逝，母親獨自扶養3姐弟成人，生計除了親友接濟外，桃園家扶中心也協助他們渡過難關。去年參加司法官與律師考試，如今雙科及第，也讓陳寧君又驚又喜，終於能改善家裡經濟了。

住觀音區的陳寧君父親早逝，母親要獨立扶養3姐弟，家中的生計依靠親友們接濟。她說，當時長輩們總是帶著憐憫的口吻，要他們奮發向上，無形中造成他們很大的壓力。而母親是傳統女性，不向長輩回嘴，只是默默努力持家、賺錢。

陳寧君又說，當時看在眼裡，對母親相當心疼。更決定化悲憤為力量，努力唸書，也保持優異成績，領取獎學金後，讓母親不必再向親友低頭借錢。除了陳寧君就讀中正大學財經法律研究所外，2名弟弟也都就讀國立大學，減輕家中負擔。

因司法官考試相當困難，陳寧君強迫自己每天7點起床，準備家人早餐外，也要求自己早點念書。她說，手機設定計時器，只要沒有在念書，就按暫停，要求自己要讀滿8小時的書才可以睡覺。她又說，選擇在家裡念書，每天見到母親辛勞的身影，就是自己要爭一口氣的動力。

最終司法官與律師考試都成功通過，陳寧君表示，考取司法官是最快改變家裡經濟的辦法，將來薪水也會拿來貼補家用，讓母親不用再這麼辛苦。家扶中心對於陳寧君好表現，也相當開心，更為其祝賀，希望將來除了幫助家裡，也幫社會伸張正義。

(中國時報)

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