北港巷弄燈會 復古又環保

2018年03月07日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林北港燈會巷弄燈區以懷舊為主題，同時訴求環保回收再利用，吸引推廣天然布衣的環保團體前往取經，對碎花布燈籠大感興趣，認為花燈使用天然環保材質配合回收再利用，可大幅減少燈會資源的浪費。

今年北港燈會共設有巷弄、觀光大橋、水道頭等3處主題燈區；其中，巷弄燈區以大量復古燈籠，布置「暗街仔」、「番薯市」老街兩側，重現早年北港鎮夜生活繁燈如晝的風貌，吸引許多民眾尋幽探勝。

復古燈籠使用充滿喜氣的紅色碎花布做為材料，訴求環保回收再利用，這幾天推廣天然布衣的「小琪植物染布衣」成員前往觀摩，計畫日後推出天然植物染布料製作的特色燈籠，讓花燈更具環保、藝文風。

「小琪植物染布衣」負責人王珈琪表示，環境保護除了減少汙染、回收再利用，回歸天然也是重要的一環；天然植物染布料可減少化學染劑的使用，用來製成花燈，能夠大幅減少汙染、展現天然古早味，同時便於回收再利用。

成員之一的縣議員蔡孟真也說，植物染布料不僅可以製成各種天然環保的衣物，製成燈籠更有特色，希望民眾、社團共同來推廣，讓北港燈會不僅是「花燈的原鄉」，更是環保花燈的示範燈會。

巷弄燈區負責人蔡享潤指出，除了碎花布可以回收再利用，他也重覆使用保特瓶、塑膠罐做為燈罩，盡量減少資源的耗損。

(中國時報)