每日3蔬2果 嘉義人9成吃不夠

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中國時報
／嘉縣報導

衛福部公布國人攝取蔬果調查，分析全台縣市吃3蔬2果的比率，嘉義縣及澎湖縣有待加強，僅約9%至10%。對此，嘉義縣衛生局副局長蔡淑真認為，該問卷以市內電話進行調查，縣內人口多為中高齡族群，恐未能反映實際狀況，因此對其真實性存疑。

衛生局健康促進科長林裕珍指出，該問卷調查不僅與局內所作的結果落差甚大，也和自己實際走訪社區，與民眾面對面接觸的情況不一，她認為以市內電話進行調查，很多長輩起先接到電話會產生抗拒心理，接著對方問法又較文言，老人家若聽不懂便會胡亂回答，未能反映真實情形。

對於此份調查，嘉義縣鄉村永續發展協會專員柯金玫另有看法，她表示，應與蔬果產地有間接關係；由於東石鄉地處海區，平時不易購得青菜水果且價格又偏高，因此他們會特別注意老人共餐的菜色，基本上每天會有2道多種類青菜混炒，以達營養均衡。不過，她也發現許多長輩會把中午飯菜打包回家，等到晚上再加熱，等於1餐當作2餐來吃，這是她比較擔心的部分。

蔡淑真說，隨著3+1行動醫療服務列車幾乎天天下鄉，工作人員都會向民眾宣導健康飲食觀念，但就她的觀察而言，有部分須從事體力活的長輩，較難改變以肉食為主的飲食習慣；有的高齡者則是餐餐有吃青菜水果，但其分量未能達標，未來仍會持續加強宣導管道。

(中國時報)

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