北市今年再增2實驗學校

2018年03月07日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市領先全台設立公辦公營和平實小開學、博嘉國小轉型實驗學校，台北市教育局規畫，107學年度還將有各1所公立國中小轉型成實驗學校，另有部分學校會開發實驗課程，或是逐年轉型。

教局秀實驗教育成果

北市府開辦影視音實驗學校，去年和平實小開始招生，博嘉國小也轉型為公立實驗國小，因此教育局將2017年定為「實驗教育元年」，6日也舉辦「台北市創新實驗教育成果發表會」，對外說明近年辦理學校形態或非學校形態實驗教育成果，和未來政策發展方向。

教育局長曾燦金表示，實驗教育包括學校形態、非學校形態、校本特色課程、高中職教育實驗班、行政等5方向。其中學校形態實驗教育部分，和平實小是全台首座新設的公立實驗國小，雖學費、上課天數均比照一般學校，但是改採「4學季」，也打破原本分科教學，由老師自編24個主題課程的教材；博嘉國小則以美感創意為主軸，從一般學校轉型實驗學校。

今年，除和平實小與博嘉國小，芳和國中將轉型成台北市第一所實驗國中，另有泉源國小也會轉型。至於非都會區的湖田國小、溪山國小、至善國中、福安國中、格致國中與西湖國中，本就也有許多特色校本課程，將逐年轉型為實驗學校甚至實驗完全中學。

湖田等校將逐年跟進

曾燦金還說，考慮針對實驗學校校長遴選新定制度，讓任期能夠延長，以便教學方針更容易推動。至於其他學校，則可透過開設創新實驗課程、網路學校等方式，加入實驗教育。

非學校形態實驗教育方面，106學年度已有1681人參與，曾燦金表示，原本學校餘裕空間如果提供團體申請辦理實驗學校，可以減免費用，未來更打算規畫實驗教育園區，讓非學校形態的實驗教育團體和機構能夠分享硬體資源。

(中國時報)