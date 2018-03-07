火化爐不足 南送北燒喪家怨

2018年03月07日 04:11 中國時報 甘嘉雯 、 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市現有公立殯葬園區每逢火化吉日即有火化設備不足情況發生，市議員黃敬平指出，尤其中壢區的最為嚴重，原本6具火化爐壞了1具，碰到好日子僅能南送北燒，太不可思議，造成喪家許多不便，市府民政局長湯蕙禎表示，除盡力與家屬溝通外，也全力搶修。

遺體爆量 移地火化

湯蕙禎表示，中壢區火化爐有6具，因零件損壞僅能用替代品暫時處理，無法超量處理，導致南區的遺體必須送到桃園北區的火化爐焚燒，同仁都有取得家屬同意。

黃敬平認為，家屬的同意是迫不得已，因為訃聞都已經印好，出殯時間早已告知親友，若當天排不到火化爐，難道要臨時更改出殯時間？

中壢區殯葬服務中心表示，中壢目前有6個火化爐，每天約可以處理30具遺體，以往火化時間從早上9時到下午5時，但最近因為遺體數量太多，因此加班到7時，每天要處理遺體的量不一定，視家屬需求，若真的爆量，才會送到桃園處理。

要趕時間 草草結束

服務中心又說，桃園有8個爐，數量較多，因此當爆量的時候，才會協調送到桃園火化，中壢到桃園，只需20分鐘，不至於有太大影響。

但此說法遭黃敬平打臉，他表示，從中壢到桃園的車程約要半小時時間，家屬必須提前出發，還不能遲到，也不能超出時間，否則會耽擱桃園原本排定的流程，根本是「提前開始、草草結束」。

也由於中壢殯葬園區過度飽和，地方力促擴建，但又卡在環評等因素，市議員張肇良等人希望市府能趕快解決問題。

(中國時報)