海水採礦落腳台中 投資千億

市長林佳龍（左）6日與德國霍夫曼諮詢公司簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台中市政府與德國霍夫曼諮詢公司6日簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄，是全球首例多元海水採礦投資案，將引進從海水提煉鎂、鋰等原料的技術，預計總投資金額達1110億元，可為台中創造上千個工作機會。

市府指出，德國霍夫曼諮詢顧問公司由VW（福斯汽車）、GEA（吉爾製程公司）、Siemens（西門子）等知名企業組成，採多元製程加工技術，從海水中提取鎂、鋰等有價值化學原料，可作為汽車製造原料，最終產物「純淨水」，可作為工業及民生飲用水，該技術已在德國及歐洲廣泛使用。

提取有用的原料

霍夫曼諮詢公司總裁哈利霍夫曼表示，對台中優質投資環境印象深刻，相信這項投資案會是世界矚目焦點，帶給雙方龐大效益。台中市長林佳龍說，市府已成立專案小組提供後續推動整合平台，將排除各項障礙，讓投資案順利成功。

林佳龍指出，霍夫曼公司預計投資高達1100億元，可為台中市創造上千個工作機會，海水採礦技術不僅有龐大經濟效益，也對環境友善，除從海水中提取高價值原料，產生最終物質「純淨水」也可解決台中港區缺水問題。

可解決缺水問題

台中市經發局長呂曜志說，該投資案也計畫興建1座可產生汽電共生的天然氣發電廠，以自身發電提供生產所需電力，還可提供周邊地區電力資源，創造就業機會，對台中經濟發展將有很大幫助。

(中國時報)

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