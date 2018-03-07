受天宮香客大樓 重建有譜

立委林靜儀（右2）等人，到受天宮會勘香客大樓。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

全國道教玄天上帝信仰中心─名間鄉松柏嶺受天宮，2棟香客大樓已相當老舊，但因位於承租國有地上，且地處彰化、南投縣交界，遲遲無法展開重建。6日經立委林靜儀邀集跨部會單位協調後，國有財產署同意香客大樓進行重建，未來每年將可接待150萬人次住宿。

地主國有財產署點頭

林靜儀6日邀集交通部觀光局參山國家風景區管理處、財政部國產署、林務局、水保局，與陳素月立委服務處、受天宮主委許瑞斌等，到受天宮會勘，並協調解決香客大樓重建問題。民進黨南投縣長參選人洪國浩、南投縣議員羅美玲等也到場。

國產署人員表示，只要南投縣政府認定受天宮從事公益事業，即可讓屋齡50年、且經歷921大地震，已多處龜裂的香客大樓進行重建；南投縣政府民政處人員立即回應，受天宮從事公益，不落人後。

屋齡50年 不敢擅自修繕

林靜儀表示，大年初2到受天宮參拜時，主委許瑞斌陳情指出，自921地震迄今，管委會因不清楚國有土地上建物的相關法規，不敢擅自修繕香客大樓，甚至有部分空間，基於安全考量而關閉。

林靜儀認為，受天宮是台灣指標性的廟宇，每年進香團超過5000團，因此，接獲陳情後即刻著手處理，了解受天宮土地權屬國產署、林務局，且位處南投縣與彰化縣境內，因此進行跨部會協調；經國產署提出香客大樓可重建的法規，不僅讓信徒有安全休憩空間，更可提升松柏嶺的觀光品質。

(中國時報)

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