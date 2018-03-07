報名戒毒 誓言不再讓媽失望

2018年03月07日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

全國第一個科學實證戒毒班6日在雲林監獄開班，獄方與雲林縣府等攜手，整合社政、醫政、勞政與家庭等資源，力推「科學實證的毒品犯處遇計畫」，希望藉由全方位的資源投入，協助收容人戒除毒癮，順利回歸社會，正常生活，且不再復發。

資源結合 有助永久戒除

雲林地檢署檢察長鄭銘謙、雲林第二監獄典獄長吳承鴻及縣府相關單位主管等出席開訓典禮，支持並肯定獄方最新的戒毒計畫，也為第一期30名學員打氣。

雲林監獄典獄長林憲銘指出，該科學實證的毒品犯處遇計畫是以美國國家藥物濫用研究所（NIDA）提出的13項治療原則，訂出7大面向課程，並由獄方與衛政、勞政、社政等機關單位形成四方連結，聯手為毒品犯復歸社會後的社區戒癮治療做準備，期盼從監內到社區的整合式戒癮治療，幫助毒品犯達到終身離毒的目標。

鄭銘謙表示，近來吸毒漸漸被當做是慢性疾病，讓監所不再人滿為患，也促使相關單位更積極友善的面對問題，並提出解決方法，讓成癮者可以受到適當的幫助而戒毒。

教誨師：自願就贏一半

林憲銘以戒毒先戒心勉勵學員；長期駐監當教誨師的釋了空無雲法師也強調，自願戒毒就贏了一半。縣府衛生局長吳昭軍更鼓勵學員，只要有心戒毒，就能受到幫助，有信心就能做到，最後就是秉持意志力邁向成功。

該戒毒班學員「阿義」坦承自己已經不惑之年，因毒品案一半生命都在監獄裡，每次入監時，總是發誓不再碰毒，卻因生活不如意或朋友誘惑，再次復發走回頭路，反覆地吸毒、入獄，大感無奈卻也習慣了。直至2年前父親肺癌病逝，才驚覺吸毒所失去的人生及摯愛，遠遠超過那虛無的短暫快樂，科學實證戒毒班招生時，他毫不思考舉手報名參加，「我一定要讓媽媽在有生之年看到自己擺脫毒癮」。

(中國時報)