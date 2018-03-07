普中簡昱辰70級分 旗美最高

2018年03月07日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

107年度高中學測成績放榜，普門中學高三學生簡昱辰分數70級分，為旗美地區分數最高，因父母給他自主性教育選擇，在老師不厭其煩的指導下，成績保持在前端，未來他希望能進台大機械系就讀，成為一名頂尖的機械工程師。

會考優異 選擇直升

家住大寮區的簡昱辰是家中獨身子，父母對他教育不以成績掛帥，而是著重品德教育，因此選擇普門國中就讀，當年會考成績錄取第一志願高雄中學，但在家長支持下，選擇直升普門高中。

簡昱辰說，普中教學品質及讀書環境讓他很喜歡，父母也放心，他看到歷年考上第一志願留校直升高中的學長姐，畢業後都能考上台、清、交、政、成大等卓越名校，因此跟父母商量後決定直升高中部，當時獲得學校及董事長獎勵美國西來大學免費遊學1個月，那次遊學讓他視野開拓，也讓他發奮學好英語，做為將來留學準備。

平衡學習 不喜熬夜

導師劉信玉表示，昱辰獨立性高，學習態度積極，與人和善，追根究柢的精神，是他功課進步動力。

簡昱辰表示，他的讀書方法就是上課認真外，晚自修3小時後再自習1小時，幾乎不熬夜，他重視各方平衡學習，段考幾乎都拿第1名。

簡昱辰說，父親從事機械工作，從小耳濡目染下對機械產生興趣，未來希望成為機械工程師，他強調「努力過選擇了就不要後悔」，對於六龜高中學測沒人40級分，他認為，成績不是唯一，人生條條道路通羅馬，只要有目標，一樣能找到自己的未來。

(中國時報)