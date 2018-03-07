萬芳4號公園共融遊戲場落成

2018年03月07日 04:11 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

北市共融遊戲場遍地開花，市府近年推動「1區1共融」計畫，希望各區除了都有共融式遊戲場外，還能以共享精神，逐漸在各地產生「玩的新革命」，近期新完工的萬芳4號公園兒童遊戲場，也加入服務行列，將為當地帶來共融公園新氣象。

工務局公園處表示，萬芳位於文山區東側丘陵地帶，早期因附近開採煤礦得名，因此在規劃設計萬芳4號公園兒童遊戲場時，便將附近山林景色及礦坑意象融入當中，成為遊戲場特色，一片綠油油景觀與周遭樹木綠景融為一體，讓視覺景觀上更加協調舒服。

公園處黃處長立遠表示，萬芳4號公園兒童遊戲場設施強調與在地背景特色做連結，以童趣小丘連結著山丘爬網，呼應萬芳地區周遭丘陵景色，童趣小丘也設置遊戲管及山丘爬網下方可自由穿梭的空間，象徵著過去地下錯縱複雜的礦坑，同時也激發小朋友想像空間。

還我特色公園行動聯盟表示，萬芳4號公園新設的攀爬網架、上肢體旋轉及雙滑竿對大孩子來說，是非常新奇好玩且具挑戰性，同時年紀較輕的小朋友也能亦步亦趨的學習如何爬滑竿，使得大小朋友都能在共融遊戲場開心遊戲。

萬芳里里長陳姿秀表示，萬芳4號公園具先天交通便利環境清幽的優勢，營造出具礦坑意象的遊戲新據點，受到里民熱烈迴響，更增添了社區親子互動時光。

(中國時報)