新北敬老卡補貼 長者不滿意

2018年03月07日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

雙北市敬老卡每月提供480元免費點數，補貼65歲以上長者搭公車，北市去年率先擴大補貼範圍至捷運、貓纜及國民運動中心等公有設施場館，增加敬老卡使用選擇，新北市議員鄭宇恩6日呼籲新北市府跟進；新北市社會局表示，台北取消老人重陽禮金，新北市發放每年最高可領1萬元，各縣市財務規畫不同。

鄭宇恩6日在淡水捷運站舉辦記者會，近20位長者到場聲援，高喊「敬老沒誠意、老人不滿意」、「限搭公車、有夠機車」等口號，要求新北市府擴大新北敬老卡補貼範圍至捷運、國民運動中心等設施場館。

鄭宇恩指出，新北市社會局核發的敬老卡共38萬8887張，若要鼓勵長者多搭乘公車，每年市府須支出約21億8880萬元，但僅支出5億3032萬元，使用率僅23％，顯示大部分長者用不完或是用不到，理應擴大免費點數使用範圍。

鄭宇恩說，新北市府不開放敬老卡點數到捷運和國民動中心使用，社福政策美意大打折扣，社福政策「請客還怕人吃」。

新北市社會局副局長林昭文則回應，擴大敬老卡補貼範圍可能讓每年5億預算增加至21億，需再研議，目前新北市長者持敬老卡搭捷運仍有單程票半價優惠，其他長者社福補助也不輸北市，像新北市每年發放1500元至1萬元不等的重陽禮金，北市則已取消。

(中國時報)