南市立委選區重劃 國民黨要求修正

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中國時報
／台南報導

下屆立委選舉，台南市將從原本的5席增加到6席。台南市選委會6日公布初步劃分方案，各選區都有異動，東區更將一分為二，分別併入第5選區及第6選區；此舉卻引發藍營不滿，除提出修正版本外，也要求選區劃分案至少應有3種版本，讓市民共同加入討論。

市選委會昨天召開公聽會時，提出的初步劃分方案為：第1選區後壁、白河、北門、學甲、鹽水、新營、柳營、東山、將軍、下營、六甲；第2選區七股、佳里、麻豆、官田、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、山上、左鎮、南化；第3選區安南區、北區；第4選區新市區、永康區、新化區；第5選區安平、中西區、南區與東區成大里等26里；第6選區東區後甲里等19里與仁德、歸仁、關廟、龍崎區。

此項方案的變動內容，主要是：原第1選區的官田列入第2選區；原本第2選區新市、新化與原第5選區的永康合併為第4選區；原第3選區的中西區併入第5選區；原第4選區變更為第5選區，但加入中西區，以及東區減為成大里等26里；原第5選區變更為第6選區，但減少永康，以及多了東區後甲里等19里。

國民黨市黨部主委謝龍介出席公聽會時，也向市選委會提出修正版本。謝龍介認為，國民黨的修正版本比選委會更符合公平性、整體性與安定性，以及讓平均人口數差距最小，希望選委會納入決策考量，立委選區劃分的版本至少應有3種版本，並納入市民共同討論，才能提出最適合台南市都市發展的版本。

謝龍介還質疑，將東區一分為二，除破壞整體性與安定性外，也將失去公平性的基礎。因此，劃分原則首重票票等值的精神，當人口數差異越小時，選出的立委會將更能符合民意與人民期待。

市選委會回應說，聽取各界的意見後，將再開會研議，並趕在3月31日前函報中選會審議，再於5月31日前將選舉區變更案送請立法院同意後發布。

(中國時報)

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