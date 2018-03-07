陳建宇首務 整合捷運票價

2018年03月07日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／綜合報導 吳岳修、／綜合報導

淡水輕軌將於年底通車，新北市大眾捷運公司董事長陳建宇6日指出，上任首要任務就是整合淡水輕軌、北捷、桃捷等票價，目前大台北捷運票價上限為65元，淡水輕軌最高是30元，兩者加計95元，這還不包括桃捷票價，對通勤民眾將是沉重負擔，未來希望朝向合併里程，或提供轉乘優惠；台北捷運公司表示，目前還沒接獲相關訊息，會再研議。

前交通部長陳建宇6日宣誓就任新北市大眾捷運公司董事長，原新北交通局主祕吳國濟轉任新北捷總經理，陳建宇說，淡海輕軌綠山線預計將於今年7月完工、11月通車，首要任務就是整合北捷、桃捷票價，通車前要先搞定淡海輕軌與北捷接軌後的票價。

綠山線規劃起點是G01車站的捷運淡水線紅樹林站，沿中正東路北行轉至台二線淡金路，再轉淡海新市鎮的濱海路到沙崙路，到最後到沙崙路上與新市六路交叉路口南側的G08車站，全長7.9公里，全線設有高架7座車站，平面4座車站。

新北市捷運工程局長趙紹廉表示，淡海輕軌起乘價20元，每3公里約5元，若從G01搭到G08，票價約為30元，大台北捷運系統目前票價上限是65元，加起來就是95元，對通勤民眾而言會是很高的數字，希望能搭配轉乘優惠或合併計價的優惠措施，因為未來還有安坑輕軌、三鶯線，必須從大台北路網的思維及民眾搭乘的角度來想，設立一個合理票價。

陳建宇補充說明，如果淡海輕軌能如期在11月20日前通車，約在11月底就能試營運，讓民眾免費搭乘1個月，目前當務之急，是在通車前跟北捷把票價談好。

(中國時報)