老爸大義滅親 要警逮吸毒兒

2018年03月07日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市1名邵姓男子（38歲）平時遊手好閒又嗜毒，2日下午1時許，在基隆市崇德路巷弄遊蕩，準備回家，被眼尖的安定派出所巡佐陳麒育、警員陳智瑋發現，前往他家要盤查，經敲門後，邵父前來應門，並主動表示「兒子就在房間吸毒！」大義滅親要警逮兒，警方驚訝之餘，也對該名父親無奈心情感到同情。

警方表示，當時看到邵男時，見他搖頭晃腦的，當下直覺懷疑他有吸毒，於是上前敲門了解，邵父開門後，得知警方來盤查，主動同意警方進門，並表示「他就在房間裡吸毒！」

警方進門後，發現邵男正在用吸食器吸毒，且已經吸到整個人恍神，房間內還與另1名楊姓男子，還在場查扣到2小包橘色藥丸，及1組自製的安非他命吸食器，經警方初步檢驗，橘色藥丸內含有安非他命成分（毛重各為0.32公克、0.50公克）。

「只是安眠藥啦！」邵男辯稱，橘色藥丸只是安眠藥，但也坦承安非他命已經吸食完畢了，而楊男則稱自己沒吸毒，單純陪邵嫌返回家中。

警方表示，邵男有很多毒品前科，吸毒多年，警方先前也有和邵父接觸過，邵父對於兒子誤入歧途感到憂心忡忡，認為繼續這樣也不是辦法，恐怕會毀了兒子一生，所以當下決定大義滅親，非常配合警方辦案，警方也很敬佩邵父的義舉。

隨後，警方也依違反毒品危害防制條例將邵男移送基隆地檢署偵辦，而楊男待尿液檢驗呈陽性毒品反應後，將再函送地檢署偵辦。

(中國時報)