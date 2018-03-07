就博會 7000職缺等您來挑

因應年後轉職潮，同時鼓勵在學生提早體驗職場，北市就業服務處將於10日在花博爭艷館，舉行「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習及就業博覽會活動，預計將有172家廠商、提供6602個正職及448個實習機會，且當場就能面試，歡迎有意找工作、實習的民眾及學子共襄盛舉。（北市就服處提供）

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中國時報
／台北報導

因應年後轉職潮，同時鼓勵在學生提早體驗職場，北市就業服務處將於10日在花博爭艷館，舉行「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習及就業博覽會活動，預計將有172家廠商、提供6602個正職及448個實習機會，且當場就能面試，歡迎有意找工作、實習的民眾及學子共襄盛舉。

本次就博會以電子零組件製造業、資訊服務業及零售業為主，其中電子零組件製造業不乏國內外知名大廠，包括台灣微軟、華碩、台星科、勤業眾信、緯創，大立光、台灣高鐵等172家企業，職缺種類不僅多元，且正職平均月薪高達36K，實習最高時薪也有180元，可謂高薪徵才。

除了起薪不錯外，本次參加就博會的廠商更提供多項員工福利，像是提供托嬰或子女教育補助及獎學金等，讓員工除了工作以外，也能兼顧家庭需求。

此外在職場體驗實習部分，該場次有35家優質企業願意提供實習機會給予學子參與，同時也推出實習後保證面試，歡迎想透過實習銜接職場的同學搶先投遞。

就服處表示，為協助民眾順利求職，博覽會現場提供免費職涯諮詢、履歷健診、模擬面試服務，活動詳情及更多徵才活動訊息請上台北就業大補帖網站（＜https://www.okwork.taipei/＞），或加入就服處線上LINE客服（ID：OKWORK），也可洽台北人力銀行服務專線：02-2338-0277。

(中國時報)

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