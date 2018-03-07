公部門禁養浪浪挨批 消防署急滅火

2018年03月07日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

消防署1月底發出公文給全台各縣市消防局，禁止飼養家禽、家畜或寵物，新北市長朱立倫6日在市政會議加以抨擊，「嚴重的錯誤，新北市絕不遵行！」消防署副署長江濟人則出面澄清，絕無強制要求各分隊棄養動物，也並無任何強制及懲處規定，亦無相關督導考核。

消防署因民眾反映基隆市消防局某分隊飼養流浪狗，恐衍生追逐洽公民眾、受傷等情況，1月底發出公文給各縣市消防局，請依《辦公處所管理手冊》規定，各機關應禁止在辦公處所飼養家禽、家畜或寵物，各機關配合規定辦理，搜救犬除外。

朱立倫在市政會議中表示，消防署的公文非常不合理，新北市是動物友善的城市，近年來為了貫徹「零安樂」政策，鼓勵公務機關認養動物，現在消防署竟要求公務機關不得飼養動物，這是「嚴重的錯誤！」新北市絕不遵行，消防署應撤回公文。

江濟人舉行記者會澄清，管理手冊並無任何強制及懲處規定，亦無相關督導考核，發公文主要是提醒各消防機關，應盡辦公處所良善管理責任，防範所飼養貓狗追逐洽公民眾導致跌倒或咬傷，避免周遭環境髒亂，公文中未提及動物保護或棄養及救災搜救犬養成訓練等議題。

他也提到，《辦公處所管理手冊》第42條，各機關應禁止在辦公處所飼養家禽、家畜或寵物，消防署不強制也不鼓勵，發文的用意是要機關單位善盡管理之責，妥善照顧好貓狗，避免不必要意外。

(中國時報)