外縣市民搭貓纜 單趟50元

2018年03月07日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北貓空纜車祭出銅板價優惠！為吸引外縣市民眾搭乘，3月13日起推出為期8周活動，全台各地民眾可在縣市專屬優惠期間，享有不限站數、每趟只要50元的優惠價，還能在纜車動物園站免費借用語音導覽器，每人來回一趟最多可省140元。

貓纜前年調漲票價，現行單程票為1站70元、2站100元、3站120元，台北市民則維持單趟50元。為鼓勵外縣市民眾搭乘，台北捷運公司去年推出貓纜外縣市優惠，共吸引3萬人次使用，今年再延續限時優惠活動。

全台民眾在3月13日到5月13日間，可依各縣市專屬優惠時間，持身分證、駕照等足以辨別戶籍地的證件，以單趟50元價格購票，不限搭乘站數；以3站120元的單程票價計算，來回一趟每人最多可省140元。

北部縣市包括新北、基隆、桃園、新竹和苗栗，優惠期間為3月13日到25日；南投、台中、彰化、雲林和嘉義等中部縣市，優惠期為3月27日到4月15日，不過4月1日、4月4日到8日另有貓纜兒童月優惠，不適用這次活動。

南部地區包括台南、高雄及屏東，優惠期為4月17日到29日；東部宜蘭、花蓮、台東和外島民眾，則可在5月1日到13日享有銅板價優惠。

除搭貓纜欣賞美景，為讓民眾深度了解當地風土民情，纜車動物園站提供語音導覽器免費借用服務，押金500元，當日營運結束前，可到纜車任一車站歸還，取回全部押金；另外貓纜各車站詢問處也可索取語音導覽DM，用手機掃描QR Code，同樣有語音導覽服務，民眾可多加利用。

(中國時報)