楊麗環公布錄音檔 轟黨部造假

2018年03月07日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨市黨部5日宣布25日至27日舉行黨內市長初選民調，參選人之一的前立委楊麗環6日轟黨部造假，還播放魯明哲說「退選」的錄音檔，要求黨中央出面公平處理，魯駁斥遭斷章取義，強調初選不該急就章，黨部也強調絕無預設立場，將於20至22日3天舉辦電視政見會。

國民黨桃園市黨部前天邀集登記參加黨內市長初選的楊麗環、立委陳學聖和桃園市議員魯明哲3人協商，楊麗環昨播放協商錄音檔說3人敲定18至20日做民調，無奈民調公司撞期，發現11至13日3家民調公司可以配合，但魯明哲不願意，說了2次「我退選」後離去，黨部主委楊敏盛說「我來處理」後即追上去，3人未達共識即解散，黨部竟在傍晚逕自對外發布已達共識、民調確定在25至27日，讓她氣得怒批黨部不實造假。

楊麗環說國民黨沒有本錢拖延，黨部從去年底至今已8度更改提名時程、一拖再拖，要求黨中央出面公平處理，強調拖延市長初選就會拖延到議員，感嘆自己身經百戰都覺得不公，何況處於弱勢、想投入選戰的年輕人。

魯明哲嚴詞駁斥，「退選一說純屬斷章取義！」強調一直都希望透過初選替國民黨選情加溫、凝聚支持者士氣、為年底三合一選舉熱身，初選不宜太躁進，11至13日等於本周末就民調，不但讓數次協調淪空談也無助選情，才會表達周末民調他不願參加的立場，重申初選不宜躁進，也呼籲大家能良性競爭、理性互動，避免黨內互打親痛仇快，造成未來整合的隱憂。

楊敏盛則引用候友宜所說「批評別人並不能成就自己」，強調全力抬轎，「但期待轎裡坐的是值得尊敬的人！」重申無預設立場，都遵循公平公正公開原則，同時宣布敲定20至22日連續3天晚上6點半到7點，在北健、北桃園、南桃園3家有線電視第4頻道播出「國民黨桃園市長初選電視政見發表會」。

(中國時報)