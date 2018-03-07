台北卡篩檢集點 換悠遊卡加值金

2018年03月07日 04:11 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

為提醒市民重視個人健康管理，台北市衛生局推出「台北卡-健康服務」集點兌換悠遊卡加值金活動，即日起至6月30日止提供5項健康篩檢集點活動方案，包含「兒童發展篩檢」與「子宮頸癌」、「口腔癌」、「乳癌」及「大腸癌」，每1點可兌換新台幣l元的悠遊卡加值金，兌換期限至10月1日止。

「台北卡-健康服務」自年2014年開辦至今，已有27萬9553位市民申辦服務。只要設籍台北市，持自有悠遊卡及身分證明文件申辦「台北卡-健康服務」，就能參加健康篩檢集點活動。

此次集點項目包含：「兒童發展篩檢」與「子宮頸癌」、「口腔癌」、「乳癌」及「大腸癌」等免費四癌篩檢，0至6歲兒童完成符合該年齡層之發展檢核，每次可獲得50點、最多可得100點；成人參加台北市十二區健康服務中心或台北市醫療院所提供四癌篩檢，每項可獲得點數100點，完成複檢者再加碼100至200點，各項集點活動自即日起至6月30日止。

衛生局表示，參加集點活動者，點數於完成篩檢日後30日內會自動匯入，自4月16日起至10月1日止可持「台北卡」（悠遊卡）至大台北地區各捷運站悠遊卡加值機、台北市十二區健康服務中心、區公所、運動中心及台北市立聯合醫院各院區等兌點地點，即可將點數兌換成悠遊卡加值金，兌換期限截止後，則無法再兌換。

(中國時報)