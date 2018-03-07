宜市獲1億經費補助 引發選舉聯想

2018年03月07日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭代理縣長陳金德6日主持每周一次的例行性縣務會議，這次特別獨邀宜蘭市長江聰淵與會並報告市公所重大工程提案計畫，經過討論後陳金德當場裁示，分兩年補助市公所1億元工程費用，讓市公所盡快施做農水路改善及市區排水等工程，確保民眾生命財產安全。

縣府每星期都會召開縣務會議，參加會議者是縣府一級主管及幕僚人員，另外每3個月會召開一次擴大縣務會議，則會邀請12個鄉鎮市長一同與會，但6日召開例行性縣務會議，縣府只單獨邀請宜蘭市長江聰淵與會並提案報告，也引發政治及選舉聯想。

陳金德表示，邀請鄉鎮市長列席縣務會議主要是看實際需要，其他的鄉鎮長如果認為有必要親自到縣務會議提報案件，縣府都會安排列席，讓鄉鎮長所提出問題能在會議中與相關單位主管當面討論溝通，以期盡快得到解決。

此次獲邀出席縣務會議的江聰淵表示，宜蘭市有多處農水路嚴重塌陷、龜裂或損壞，影響民眾通行安全，而市區內也有多處排水系統急需辦理阻塞改善及清淤工程，此外，去年9月及10月的幾場豪大雨造成市區積水，有多處的側溝量體不足且容易阻塞淹水，應盡快設法解決。

陳金德說，江市長帶領的市公所團隊執行力很強，補助市公所1億元經費，分成兩個年度，今年度先補助6000萬元、明年度再補助4000萬元，希望能在今、明兩年內全部完成，減少民眾的痛苦。

(中國時報)