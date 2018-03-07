繼承6千萬拒繳稅 新車法拍

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中國時報
／桃園報導

李姓富二代去年繼承父親近6000萬元財產，查扣存款後仍積欠83萬元贈與稅，行政執行署桃園分署發現他名下有輛出廠不到1年的Mini Countryman，立即查扣拍賣，6日吸引數十位愛車族搶看搶標，最後以118萬順利拍出，得標葉姓買家開心直呼幸運。

桃園分署指出，34歲的李姓車主去年繼承5700多萬元遺產，且大部分都是現金，卻積欠國稅局400多萬元遺產稅未繳納，幾度通知不繳，分署查扣名下存款後，仍積欠83萬餘元，今年1月底執行官到李家訪查，發現他名下有台去年3月才出廠的新車全白Mini Countryman，市價約160萬元，致電給李男，對方仍不願繳納稅款，查詢確認車子停在桃園區成功路對面的停車場，立即查扣名下新車。

這台排氣量1500cc的全白Mini Countryman，里程數僅5591公里，外觀內裝皆保存良好，一上網公告諮詢電話就不斷，昨拍賣現場果真吸引數十名買家搶標，一路從市價半價的80萬元起標價，飆高到118萬元後順利拍出，得標的葉姓中年男子已退休，專賣3年內的法拍車，笑言看到訊息後一直密切注意，雖然比原本預計的金額多3萬，仍開心得標。

昨下午也進行「燈峰造極」聯合拍賣會，拍賣各式燈泡等，連同4筆分別位於中壢、大溪、平鎮和桃園的不動產，桃園分署昨總計共拍得1118萬餘元。

(中國時報)

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