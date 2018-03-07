要不到花博資訊 議會轟黑箱

2018年03月07日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會「監督台中世界花卉博覽會工作進度專案小組」6日召開會議，卻因市府會前未將資料送達議員，相關局處首長應列席未請假，引起國民黨團強烈不滿，抨擊市府黑箱作業；市府副祕書長郭坤明說，因調閱花博進度資料有20項，目前尚未彙整完畢，將盡速提送委員會。

市議員黃馨慧指出，花博開幕距今不到9個月，但展區主體建築迄今尚未完工、相關策布展資訊付之闕如，為促使市府如期如質舉辦花博，議會於2月6日將監督小組會議紀錄發函給市府，要求專案小組開會時，市府相關首長及單位主管均應列席，並報告工作進度。

市議員楊正中氣得將會議紀錄撕碎，並不滿地說，6日開會除花博辦執行祕書陳如昌請假外，建設、農業等局處首長均未請假缺席，這是不尊重議會、打臉積極爭取當召集人的曾朝榮議員。會議紀錄送達市府已1個月，花博辦公室人員2、30人，卻連準備資料都成問題！

民進黨市議員謝志忠、翁美春，無黨籍尤碧鈴、超黨派朱元宏等，針對花博辦公室開會前未送達資料，相關局處長未列席也表達不滿。郭坤明解釋，議員調閱資料高達20幾項，有些尚待整理釐清，由於準備不及，希望專案小組能再給花博辦公室1個月時間。

曾朝榮表示，副市長張光瑤說花博要準備的資料一台車也載不完，希望各局處長到場說明及備詢，如有窒礙難行亦應告知，下次會議改於4月12日舉行，資料應於開會前3天送達議員手上，如無法完整提供應有書面說明。

(中國時報)