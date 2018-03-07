賴神戳破小英善意假面

2018年03月07日 04:11 中國時報 李正修

大陸國台辦日前公布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，共計31項，簡稱「惠台31條」。此次最新對台政策包羅萬象，幾乎涵蓋經貿、教育、就業、就學、影視文化及專業人士在大陸執業等，被視為落實習近平軟性對台基調的重要步驟。

當然，大陸也不忘重申其兩岸底線。總理李克強在人大會議的工作報告中提到「一個中國原則」及「九二共識」的堅定立場，增加了「絕不容忍台獨、提供台胞同等待遇」等文字。換言之，大陸對台政策實際上並未有顯著改變。

對此，蔡政府的反應仍處於敵視心態，毫無具體務實的策略。陸委會表示，這是「以利益換取台灣的政治認同」的統戰工具，「意圖誘使台灣人民向中國靠攏」。行政院長賴清德6日甚至還在國會殿堂挑釁指出，不管用九二共識或惠台政策等，「中國目標只有一個，就是併吞台灣」。民進黨立委還建議把陸委會與外交部合併，揚言「不能被欺負著玩，要有政策作為。」

或許賴揆以為這樣的表態與去年在立法院「我是主張台灣獨立的政治工作者，但也是務實的台獨主義者」的宣示一致，只是表明他個人政治立場，與蔡政府的兩岸政策無涉。身為最高行政首長，姑且不論他是否已違反憲法對兩岸關係之定位，他兩次談話根本戳破了蔡總統所謂「善意、不對抗」的假面具，不僅無助於民進黨與中共建立互信機制，更可能波及我國的國際活動空間。

平心而論，大陸謀我之心從未改變，差別只在於軟硬策略因時空環境而有所不同。面對大陸一波波凌厲的對台攻勢，行政院長無法制訂有效措施來反制對岸的統戰，卻只會在國會唱高調，搞些意識形態的樣板回應，這等束手無策的窘態，早已被國人看穿，這也是為何蔡政府的兩岸政策滿意度會急速下滑的主因。

單以蔡政府處理春節前的M503航線爭議的手法來看，就可知道民進黨根本無法跟上大陸對台政策的腳步。除了拒絕核准大陸航空公司加班機申請，反而傷及數萬台商及家屬的歸途外，陸委會還承認這只是「權宜之計」，難怪被看破手腳，美、日等國或國際民航組織無動於衷，甚至連大陸民航公司都懶得再遞出申請書，整起事件最終只能以「自取其辱」收場。

以兩岸政經實力差距來看，台灣本來就會擔憂大陸以經濟利誘威脅等手段，施壓我上談判桌，這種憂慮在台灣經濟持續低迷的現在更加明顯。然而，如果抱持敵視、不相往來的心態來面對大陸當局的進逼，卻不願正視我方自身優劣，一味地迴避，到頭來只會讓台灣更難以招架。

兩岸關係之良窳攸關台灣的經濟及國際空間命脈，從政經歷豐富的賴揆應有所警覺，而不是以自我感覺良好來面對兩岸無可避免的政治競賽。這1年多來，蔡政府慘不忍睹的兩岸成績已證明，不願面對現實的兩岸路線已經被民進黨玩完，蔡總統的善意表態只不過是喊給自己人聽的。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)