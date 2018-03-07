回歸「己所不欲，勿施於人」

2018年03月07日 04:11 中國時報 胡海鷗

20世紀上半葉，左傾思潮有過世界範圍的泛濫。一頂頂王冠落地，一座座火山爆發，無數人慷慨悲歌，壯懷激烈，卻不僅沒有提高人類的福祉，反而讓人類付出沉重的代價，究其原因，不外乎很多人「信其所行」，就不顧一切地「行其所信」。所以要避免歷史的重演，只有回到「己所不欲，勿施於人」上去。

平心靜氣而論，主義太龐大，皓首窮經未必能讀完幾十本，更不用說理解上的謬之千里；主義太複雜，對它的認知不僅要看本身到邏輯，更要看外部條件的匹配；主義太難實施，共識本就不易，操作一定衝突不斷，內耗慘重。這就決定了公眾實際上只是在神聖感情的激盪下追逐著想像的主義，而不是真實的主義。這就非常可能給野心家提供機會，他們只要揮舞起主義的大旗，就能用情緒化的口號，裹挾公眾去實現任意的目標。此時，主義的內容已經不重要，反正公眾不會理解，重要的是將與主義相關的名詞解釋得符合公眾的胃口和偏好，儘管誰也不知道這個名詞的確切含義，但是它所召喚出來的力量則是盲目的和可以吞噬一切的。在這個過程中，為主義奮鬥的人的命運是悲劇性的，因為他們終究沒有明白把自己獻上的祭壇，不是主義本身的，而是主義的想像，甚至連主義的本身也未必配得上個人崇高的奉獻。在這個意義上，胡適是最睿智和清醒的，「多研究點問題，少談點主義」，只是當時的人都太激動，聽不進他的告誡。

主義的偏頗和理解的錯位如果沒有偏激行為的配套，還不至於造成危害，因為它只是紙上談兵。但如果非要偏激地付諸實施，則一定會為理解的不同鬥得你死我活，人類歷史上的太多悲劇，從各種教派的爭端，到高舉同一個主義的旗幟，甚至同一條語錄下到派別衝突，無不產生於「唯我獨尊」和「唯我獨對」。這種堅信並非是出於狹隘和自私，而往往出於為大多數人福祉的高尚。因為他們覺得非如此極端則不足以解萬民於倒懸，於是為了大多數人的利益，犧牲少數人，包括自己，不僅是必要的，甚至也是合理的。這個高尚的推導建立在唯有自己的判斷是最正確的前提上，而這恰恰是所有荒謬的源頭。要指出這種謬誤不僅徒費口舌，甚至還有風險。他們的過度自信屬於感情領域，所以拒絕與排斥邏輯的檢驗與進入。這樣的討論往往還未開始就劍拔弩張起來，問題不僅得不到解決，矛盾反而會變得更加尖銳。

避免這種矛盾衝突的最好方式不是放棄主義的是非探討，而要確立「己所不欲，勿施於人」的座標，我不會接受他對我這樣做，如盛氣凌人、唯我獨尊、狂妄傲慢、暴力相向，所以我也絕不這樣對待他。不管我的判斷有多麼正確，我的行為選擇界定在我自己的偏好上，我絕不越出這個偏好。於是，君子動口不動手，干戈不起，烽煙不再，更不會有伏屍百萬，流血千里。如果社會堅定地樹立這樣的價值觀，則所有的人都能謙恭有禮，縱然心有截然對立的千千結，行為卻仍然優裕包容，則不會滋生引起社會震盪的力量。所以限制行為可選擇邊界，讓主義成為智者的遊戲和社會長期進化的可選擇目標比什麼都重要。其方式不是簡單地讚美信仰的本身，而是讚美信仰的方式，甚至就是讚美對「己所不欲，勿施於人」的信仰。

誠如前言，「己所不欲，勿施於人」，大而言之，有利於國家社會的穩定與發展，小而言之，這可以得到普遍的認可和尊重人品。誠如頭上那頂戰犯的帽子還沒有被正式摘掉的胡適，其被推崇和敬重早就超過五四以降所有的文化人。他與陳獨秀的信仰截然對立，但在陳獨秀入獄之時，胡適聯絡很多社會名流，竭力將其保釋出來。信仰對立而能保持私人情誼，沒有對「己所不欲，勿施於人」深入骨髓的信仰，絕對做不到如此寬厚平和的分上。所以我們每個人都要信仰「己所不欲，勿施於人」，這於人於己都是莫大的功德。信仰就是貢獻，大家回歸這樣的信仰，則國家幸甚，民族幸甚。

（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)