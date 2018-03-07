2018年03月07日 04:11 中國時報 劉順達

南韓總統文在寅派遣的「對北韓特別使節團」6日返回首爾，晚間宣布兩韓會談達成6項協議，不僅確定南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩將於4月底在板門店舉行高峰會，設置兩韓元首熱線，更令人矚目的是，北韓表達願意與美國對話的意願，且北韓認為政權若能獲得保障，就無需核武。成果之豐碩可能令美、日跌破眼鏡。兩韓的攜手合作更值得冰凍的兩岸關係借鏡。

文在寅緊握平昌冬奧契機，推動「兩韓優先，美日其後」的政策明顯。3月1日在紀念三一抗日獨立節大會上，文在寅已清楚表明，明年迎接南韓建國100周年之前，南韓要促成兩韓「和平共同體」、「經濟共同體」，充分顯示文在寅野心勃勃，並且胸有成竹。

文在寅先是說服北韓領導人金正恩在冬運期間「暫時」放下屠刀，由兩韓「和平」辦好冬運的目標順利達成，高舉「韓半島旗」共同入場，共組啦啦隊聲援，讓西方國家目睹兩韓是一家人，為此次冬奧畫下亮麗句點。更厲害的是，文在寅打鐵趁熱，馬上派特使團赴北韓，並且獲得金正恩接見和晚宴，兩韓順利達成6項協議。

這6項協議相當具體，首先是4月底在板門店和平之家舉行第3次兩韓高峰會談，文在寅可完成他和北韓領導人舉行高峰會的心願。二是為緩和朝鮮半島緊張情勢，兩韓設置元首熱線，在高峰會談前通電，這是兩韓首次的元首熱線。

尤其北韓利用這次機會向美國喊話，北韓表示，只要政權能獲得保障，北韓就無需核武；而且為了促進美國和北韓關係正常化，北韓願意坦誠與美國對話；對話期間，北韓不會核試與試射飛彈；對南韓也不會使用傳統武器攻擊。

南韓特使團取得這樣具體豐碩的成果，美國總統川普將無法對文在寅不滿，認為南韓與美國對「無核化」的步驟不齊。南韓特使團返回行囊帶來這麼多禮物了，顯然文在寅與金正恩已把球丟給川普，讓他得開始考慮要不要和北韓對話了。

美國與兩韓對核武的認知其實不同。美國認為，美軍駐南韓、部署薩德及美日韓同盟全以防衛南韓安全為目的，但兩韓的看法是，北韓擁核是在美國和日本的威脅下，保障北韓政權永續的方法，北韓不會攻打南韓自家人。

從文在寅抬出青瓦台國家安保室長鄭義溶出任團長的布局來看，是為了安撫川普。鄭是職業外交官出身，在青瓦台負責對美業務，他的工作窗口是美國國家安全顧問麥馬特斯，兩人熱線電話頻繁。因此，此舉意在告訴美國鄭的角色是「仲裁」，南韓居間斡旋美國和北韓不要吵架。

文在寅和金正恩此次攜手達成的協議，等於昭告世人，朝鮮半島的事務，兩韓不會一味跟著美國、日本的步調走，他們希望保有一定的決定權，也以行動證明了。對比行政院長賴清德在立法院直指大陸的目標是併吞台灣，徒然製造兩岸的敵意，真是令人感慨。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

(中國時報)