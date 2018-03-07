擺脫意識形態 引進教育活水

2018年03月07日 04:11 中國時報 黃清賢

大陸國台辦在2月28日發布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，公告31項惠台措施。正如管仲所言，「利之所在，雖千仞之山，無所不上，深源之下，無所不入。」尤其是在全球化時代，人員與資源的流動更形方便與暢旺，若是大陸惠台措施相對於台灣政策與環境優越，則台灣人才流往大陸的磁吸效應，絕對不是抱持兩岸零和賽局思維的執政當局輕描淡寫以台灣法令禁止就可消除的。

以教育層面而言，31項惠台措施中，與教師相關的內容，包括鼓勵台灣教師到大陸高校任教；台灣專業人才可申請參與大陸「千人計畫」；在大陸工作的台灣專業人才可申請參與「萬人計畫」；可申報國家自然科學基金、國家社會科學基金等各類基金專案。

至於與學生相關的內容，則有可報名參加53項專業技術人員職業資格考試、81項技能人員職業資格考試；在台灣已獲取相應資格的台灣同胞在大陸申請證券、期貨、基金從業資格時，只需通過大陸法律法規考試，無需參加專業知識考試等。

相對台灣而言，高等教育的資源是一年不如一年，例如日前剛公布的「高教深耕計畫」，龍頭的台灣大學只獲得18億，遠不如「邁向頂尖大學計畫」拿到的31億。台大校方認為，18億扣掉研究中心、彈性薪資、社會責任，用於學校的最多僅12億，而以2017年來說，北京清華大學的每位學生經費約為台大的4.6倍，而且近期每年還以約20%至30%的速度成長。

資深教師退休金因年金改革被刪減，一般教師的薪水成長率不如鄰近區域，年輕教師難以申請經費，甚至找不到教職，近年西進大陸的教師人數早已日漸增長，加上前述的大陸31項惠台措施，教師出走潮恐將日形明顯。

縱使今年有加薪3%，台灣的消費者物價指數7年來已經增加7.5%，加薪3%不到物價增幅的一半；而且調薪只有其中的「本俸」全面落實，同屬教師薪水的「學術研究費」卻出現不同職級的落差，加薪是「偷斤減兩」。

加上學生在大陸的受教經費充裕、方便投入就業、創業環境，31項惠台措施更開放，未來台灣人可參加職業資格考試，包括醫學、金融等以前限制較多的行業，將有更多的學生選擇前往大陸就讀；面臨少子化衝擊的台灣高教資源更形減縮，教師與學生被磁吸大陸的情況不言而喻。

誠如台灣的清華大學校長所說，資深教授的研究方向、環境都已定型，要到一個全新的環境打拚，需要很大決心，除非是研究經費等條件相差太懸殊而選擇異動，不然更看重晚年的保障。至於年輕教師，考慮的是發展性，如果研究環境和資源優渥，不會考慮出走。

因此台灣的教育也不是沒有機會再活化，重點是要有活水，除了「新南向」政策外，同文同種的中國大陸更是觸手可及的教育資源活水。處理好「九二共識」的爭議，去除「三限六不」的不當約束，開放更多優秀陸生來台就讀，不但可為台灣高教帶來生機，也可讓下一代早日為中華民族復興的價值觀凝聚共識，共創光明未來。（作者為大學副教授）

(中國時報)