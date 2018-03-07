2018年03月07日 04:11 中國時報 林清強

前台北縣長周錫瑋自從決定參加國民黨新北市長黨內初選以來，炮火一直不斷，但他的炮口始終朝內，不是批評黨內競爭對手即是炮打黨部，他的競爭對手侯友宜以一句「批評別人不會成就自己」回應。不過黨內廝殺到如此地步，的確引起藍營支持者憂心。

無可否認，周錫瑋在8年前台北縣升格為院轄市並改名新北市時，本有機會競選首任新北市長，但在形勢比人強之下被勸退，心中不免有所抱憾。

也許，周錫瑋自認國民黨曾經欠他一次，所以這一次應該還給他，但在他表態參加初選以來，可能感覺情勢並非如此，因而一直左右開弓，既打對手也打黨部，弄得黨內初選火藥味十足，黨內團結出現隱憂。

由於新北市選舉的基本盤是藍大於綠，代表藍軍出戰的候選人勝選的機率確實較高，但並非人人代表藍軍就可贏得選戰，8年前周錫瑋若非是勝算不高，何以未能獲得國民黨提名參選而是由朱立倫出戰？

當年的情況，周錫瑋的民調支持度低迷，若是由他出馬競選，能否保住國民黨的江山，顯然是有問題，如若他出馬結果落選了，隨後的總統大選國民黨有可能肇致敗選，這是何其嚴重的後果。黨部最後捨棄他，必然有全盤的考量。

今年，因為面臨全國六都唯一的「一都」保衛戰，國民黨有著輸不得的壓力，照講全黨應該團結一致，期望全力對外以保住新北執政權，周錫瑋當然應該站在全黨成敗的高度，不能只為了搶得參選權而炮火內射，折損黨的實力。

周錫瑋批評侯友宜「藍皮綠骨」，稱他不能容忍「不藍不綠，不清不楚」，侯友宜隨即還擊說「不是手拿國旗就是愛國」、「希望大家開開心心為新北市努力」。周錫瑋與侯友宜一來一往，兩人的交火內鬥自耗，引起藍軍心焦，親痛仇快。

周錫瑋也批評黨內初選機制是「機關算盡」，還直指新北市黨部偏袒對手，主張初選民調應由中央黨部辦，惹得國民黨主席吳敦義嚴肅回應說，「新北市黨部哪一項不公平，總要講出具體事實」、「會懷疑地方，難道不會懷疑中央嗎？」儘管吳敦義再三強調公平，但周錫瑋的不滿似乎未平，於是地方傳出他可能退黨參選的聲音，讓藍軍支持者更加擔心分裂後新北市將不保。

曾經有人問印度詩人泰戈爾3個問題，第一，世界上什麼最容易？第二，世界上什麼最難？第三，世界上什麼最偉大？泰戈爾的回答是：「指責別人最容易，認識自己最難，愛最偉大。」周錫瑋如果好好思量泰戈爾的話，在這次市長初選他就知道該怎麼做，才是對自己與藍軍最有利。（作者為資深媒體人）

(中國時報)