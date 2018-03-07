社論－這個政府離民間疾苦太遠

2018年03月07日 04:11 中國時報 主筆室

春節後，台北農產公司果菜拍賣市場頻頻休市，竟然出現了12天休市6天的亂象，為數十年來所僅有，造成農民有菜無處賣、菜價暴跌，農民叫苦連天。中華民國農會總幹事張永成批評「匪夷所思」，痛責主管機關和農委會「外行領導內行」，要求檢討負責並賠償農民損失。

蘇花改終於部分開通，卻僅開放小型車通行，大客車只能繼續行走危險的蘇花公路，不論基於安全、環保或鼓勵大眾運輸角度，都令人費解。傳出有遊覽車旅客集資願代繳罰款，要求司機硬闖，公路總局卻語帶威脅回應「硬闖會影響大客車開放時間」，官僚心態，一覽無遺。

金管會以防制洗錢為由，3月1日起限制本人帳戶金融卡跨行存款交易，每日不超過3萬元。對小店家而言，ATM是最方便的存款管道，限額既增添困擾，若遇長天期連假，還得面對現鈔失竊風險，民眾與商家非常不滿。金融專家也認為，限ATM存款額度無助於管制洗錢，大多數洗錢手法是透過人頭戶間的資金移轉，反覆進行漂白，或以化整為零方式存入多個人頭戶後，再以開立支票或買賣金融資產等交易手段，將錢洗白。ATM存款是本人帳戶，不存在所謂人頭戶問題，也就沒有洗錢的疑慮，每日限額3萬元沒什麼道理。

這類看似合理其實荒謬的政策還真不少，2005年為防制電信及網路詐騙事件，金管會同樣要求限制ATM非約定轉帳金額每日上限3萬元，市井小民極為不便，但詐騙事件並未減少。

正所謂居廟堂之高，不知民間疾苦。1月初立法院執政黨強勢通過《勞基法》修正案，充分顯露出執政者傲慢、官僚、本位主義的一面，施行數月問題叢生才不得不摸摸鼻子「髮夾彎」。衛生紙搶購事件同樣反映官員不知民間疾苦。行政院屢屢以物價平穩、衛生紙供應充足、不需過度恐慌等態度來回應搶購現象，顯然搞不懂民眾為何要搶購。原因其實很簡單，居廟堂者與巷弄者，薪資所得差距極大，一般民生物資價格調漲，居廟堂者感受不大，因增加支出占所得比重極低，對在巷弄者而言，卻是得錙銖必較的生活成本。

主計總處五等分位所得分配統計，過去10年來，約170萬戶的所得最低20%家庭，年年入不敷出（消費支出大於可支配所得）。2016年平均每戶負儲蓄1萬8384元，10年下來已累計負債19萬2216元。相對地，所得最高20%家庭，平均每戶1年可存下71萬元，光是儲蓄，就比中低所得40%家庭的可支配所得來得高。天壤之別的差距，使得兩者在面對物價上漲時的感受，形成強烈對比。主政者若是一直搞不清這個道理，所作所為持續悖離民意，當然也不會令人感到意外。

這類例子不勝枚舉，行政院長賴清德宣布，2年內至少要孕育出1家台灣新創獨角獸，背後也透露不知民間疾苦的問題。獨角獸之於新創事業，如同台積電或鴻海之於一般中小企業，具有能夠長成獨角獸潛力的新創企業，從不缺資金，想投資入股的天使投資人或創投比比皆是。對於這樣的新創企業，政府不用著墨太多，只要運用法令工具、維持市場秩序從旁助推即可，市場力量自然會把他們簇擁成獨角獸。政府卻為了博取名聲，創造宣傳效應，忘卻市場法則，錯誤投注資源。

資源有限，這樣的決策犧牲的可能是更多嗷嗷待哺、更需要資金的新創企業，就整體創新創業的發展而言，並不是一件好事。

蔡總統強調政治是為人民服務的事業，人民才是政府的主人，應是她不敢或忘的初衷。但看著民進黨執政以來一連串與民意脫節、荒腔走板的政策，完全不考慮民眾感受，彷彿政府才是人民的主人，兩相對照，極為諷刺。在民主社會，當官員不願走進街頭巷尾，不願曬太陽淋雨，低著頭傾聽人民的聲音時，大概離下台日子就不遠了。

(中國時報)