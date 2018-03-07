2018年03月07日 04:11 中國時報 主筆室

因抗議軍人年改而墜樓命危的退役上校繆德生，經家屬同意拔管後過世，國防部、退輔會與國民黨諸巨頭均在臉書表達惋惜哀悼之意。可預見的是，在繆上校不幸往生之後，整個軍人年改的進程與抗爭勢將陷入更不可測的風暴之中。

反年改陳抗竟然出了人命，必然會使原先已經一觸即發的對立態勢更形激昂，如果抗爭者與政府有任何一方不夠理性自持，稍有不慎，便可能引爆衝突失控，甚至導致社會的動盪不安，這絕對是朝野與人民都不願看到的發展。

目前已經有反年改人士宣稱，將來的抗爭規模將會更大，而且是全方位的。對於這種令人憂慮的氣氛，社會各界必須嚴防其中有人趁機炒作、消費政治，政府相關部門尤須謹守分際，保護合法陳抗的人民權益，理性回應民意，讓年金改革的討論回到正軌上。

在繆德生家屬所發表的3項聲明中，一是繆上校生前參與的各種行動都是為了捍衛中華民國與憲法，如果只說他是為了年金，這是極大的汙辱。二是繆德生過世後，部分媒體與網路上的酸言酸語，已嚴重汙衊繆德生的人格，希望外界能停止這種不理性的言論。三是家屬對於繆德生的後續治喪事宜，採取簡單隆重莊嚴的方式，不會去擴大渲染。如此冷靜理性、進退適切的表現，值得社會各界尊重。

一個不尊重軍人，也漠視軍人對國家犧牲貢獻的政府，自然也得不到軍人的擁戴，更必然會影響到國家的安全。民進黨長期把軍人汙名化的各種手段，一直貫穿到今日的軍人年改，當然會引爆軍人「反汙名、要尊嚴」的怒吼。

在死了一位上校之後，軍改能否與公教年改一體在7月1日適用，其實已不是重點，關鍵在於民進黨政府，究竟會以什麼心態處理這個衝擊的變數？

(中國時報)