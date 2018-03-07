用負數票改進民主機制

2018年03月07日 04:11 中國時報 黃清龍

月前筆者曾在本欄發表〈失靈民主與進階極權〉一文，感嘆台灣的民主已偏離主權在民本意，政治人物選舉時說一套，當選後做一套，選民手上的選票成了周期性的宣洩工具而已。然而民主是條不歸路，台灣也不可能重回威權的老路，因此如何改善民主體質，應是當務之急。

台灣已經3次政黨輪替，台灣人也以擁有民主體制自豪。但民主化後的台灣，政治品質日益低落，令許多人感到失望；民主在台灣，彷彿只剩下幾年1次的投票而已。這幾年台灣的投票率越來越低，顯示許多人因為對民主政治的失望，就連「投票」這一神聖行為也已經不珍惜了。

選民不投票的原因很多，其中一個重要因素是對所有候選人都不喜歡，也就是找不到願意支持的對象，因此選擇不投票。而當這樣的選民越來越多，就給了政治人物取巧的空間，只要爭取特定支持者即可當選。長此以往，台灣的政治品質當然越來越差。

台灣既然已經走上民主的不歸路，選舉投票又是台灣民主最重要的表徵，那麼設法改進投票機制，應是完善台灣民主體制的重要一步。其中，增加選民投負數選票，是可以考慮的方向。

現行選舉一人一票，選民只能投贊成票，否者就不投票；負數票改革主張同樣是一人一票，但選票上每位候選人都有「贊成」、「反對」兩欄。選民不只能投給某人表示支持，也可以投負數票反對某人當選，最後在正票扣除負票後，由淨得票數高者當選。這就像臉書原本只能按讚（Like），現在增加不喜歡（Dislike）的選項一樣，增加負數票，就是提供選民在「含淚投票、廢票、拒絕投票」之外，有更多選擇。

從實務面來說，增加負數投票機制，至少具有以下意義：一、傳達多元的民意訊息，有助於更真實地反映民意；二、增加選民投票意願，提高投票率，鞏固民主體制信心；三、淘汰喜走偏激負面路線、激發選民愛恨情緒的民粹型政治人物，讓政治風氣回到中庸之道，真正選賢與能。

目前國際上還沒有負數票機制，印度和俄羅斯選舉可以投「以上皆非」，亞美尼亞則在單一候選人情況下可投反對票。台灣雖是民主的後進者，卻是個選舉大國，值此西方民主體制積久生變之際，台灣倘能開風氣之先，成為全球第一個實驗負數票的民主政體，將是對人類歷史演進的一大貢獻。

改進投票制度，藉負數票重拾選民熱情，進而讓政治回到中庸正軌，是台灣擺脫民主困境的解藥之一。否則一個民主失靈的台灣，遇到一個威權進階的中國大陸，衝擊的不只是台灣如何面對挑戰，而是兩岸終局如何解決的問題。

有鑑於此，一批有志之士於2015年成立「負數票協會」，並得到施明德、陳冲、蘇起、黃石城等不分黨派人士的支持響應。經過幾年的鼓吹努力，如今他們已經完成公投提案程序，即將進入第二階段的連署作業，希望在6個月內完成28萬人連署。只要完成連署，年底選舉時就可進行公投；一旦公投通過，未來選民投票時就可以有更多選擇。這是深化台灣民主的重要一步，值得所有關心台灣民主前景的人加以關注。

(中國時報)