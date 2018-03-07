2018年03月07日 04:11 中國時報 謝英士、高思齊

關於非核家園，這幾天有了新的進度。

原能會5日公布台電申請重啟核二2號機的審核結果，歷經1個月的審查，確認現場狀態，包括重要安全設備測試、地震監測、廠房輻射偵測作業、工作人員輻安管制作業、廠外的環境輻射監測及廢料處理系統等，均符合再啟動運轉之要求。

表面上看來，上述結論牴觸「2025非核家園」的政策，並受到抨擊，但是台灣能源政策可以回歸理性、務實、技術層面的討論，做出這樣的結論，或許沒人會怪民進黨政府，只是會覺得何必當初？畢竟口號誰都可以喊得又大聲又響亮，但是否真的有可行性？在多久時間、多大範圍，用火力發電取代核電，真的有正當性？在霧霾罩頂的天空下，答案更加清楚：「2025非核家園」可以是政治訴求，但不應成為台灣諸多亂象的源頭。

沒有人反對非核的方向，這也是《環境基本法》的明文目標。但為什麼是2025年？而不是2050年？不是另一個更審慎、更具可行性、更不會引起缺電疑慮的時間？非核家園的政策難道就不能確保沒有過多燃煤發電、不會汙染空氣品質、抽乾埤塘種電、破壞溼地生態、拉高燃氣發電工安風險、犧牲國家電力安全？非核家園的理念要由時間證明，這個時間是不能粗率決定的，甚至不是一代人就可以決定的，而是必須依據科技技術、環境變化不斷調整，並且符合國家長遠需求才能決定的，也只有這樣才能顯示為下一代負責的擔當與做法。

台灣欠缺能源資源，在轉型到可再生能源的路上，更應秉持開放態度，將任何現有能源物盡其用，規畫穩健的轉型藍圖。在環境、經濟、安全沒有找到平衡點前，不必為了實現政治口號畫地自限、破壞法治、製造新的環境問題、加深不同地區的環境不正義，這樣的態度才是思考能源政策、規畫能源方向必須具備的。

核二廠重啟，緊接著下來，政府應該思考的是：當前的電力究竟夠不夠用？在確保環境承載力與人民健康的前提下，合理的電力成長幅度是多少？國家整體可用的電力又如何分配？在諸多因素考量後，既然決定重啟核電，就應該同時盡快讓暫放在核電廠內的核廢料循正當程序安全地儲存，不應又在「政治」上卡關，讓工作人員暴露在危險的工作環境下，鄰近居民健康也受威脅。

一個耽擱了600天遲來的決策，也許又會觸動某些人的神經，但如果這是恢復正常能源決策的思維與結果，相信多數人是不會怪政府的。

（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、高思齊為研究員）

(中國時報)