台日友好 小英一廂情願

2018年03月07日 04:11 中國時報 何思慎

4日上午，我國籍宜蘭海釣船「東半球28號」在蘇澳外海「黑水溝」釣場遭到日本水產廳漁業取締船噴水、攔截，所幸我國海巡艦艇及時趕到，我漁船及釣客未遭日方押走。

此次我國漁船遭到日本水產廳之公務船無端取締的海域雖非位於《台日漁業協議》所規範的水域內，但該處與宜蘭地區的領海基線相距僅約29浬，緊鄰我領海鄰接區，日方公務船在此海域執法，可謂侵門踏戶，試想日本可否接受我國公務船在臨近日本29浬處執法？從日本海保廳巡邏艦常態性在距其所畫定領海基線32浬處，警告、驅離外國船艦，即可知答案是否定的。

從「東半球28號」漁船所在位置來看，未進入日本與那國島12浬，此海域位於台、日重疊「專屬經濟區」（EEZ）內，我國可依法捍衛漁權。

綜觀台、日重疊海域爭議，日本主張應依照國際慣例以「地理中間線」畫定，我國則要求以「衡平線」畫分。日本以「地理位置中線」畫分，直接畫到距台灣東部3、50海浬，等於踩到台灣的家門口。

誠然，日本主張其為群島國家，惟日本沖繩本島以南各島礁之陸地面積不符合1982年聯合國《海洋法公約》第47條所規定之「水域面積與包括環礁在內的陸地面的比例應在1比1到9比1之間」，故未能據以作為群島國群島線畫定之用。此外，鄰近台灣之日本所屬宮古群島、八重山群島等島嶼面積過小，若其享有200浬「專屬經濟區」，而依日方所主張的「地理位置中線」畫界顯然有違「衡平原則」。

因此，我國歷次與日本談判，始終堅持應考慮島嶼面積大小、人口多寡，以及經濟活動的頻繁度，亦即以「衡平線」畫界台、日重疊專屬經濟區。

「東半球28號」海釣船在日本片面畫定的「日中東海中線」上，遇日本水產廳公務船非法取締，我國外交部與漁業署應堅定立場，捍衛我國經濟海域及漁民權益，切莫以該海釣船違反我國娛樂船作業相關規定而模糊焦點，更無須心繫台日友好，放任日本水產廳軟土深掘。

在「台日漁業委員會」召開前夕，日本水產廳的取締行為無疑藉此否定我國以「衡平線」畫界台灣東岸和日本與那國島間之重疊海域的主張，貫徹對其有利的「地理位置中線」立場，我方斷然無法接受。

「黑水溝」險峻水深，為南、北迴游魚群必經之路徑，台灣漁民素來重視此傳統漁場，我方在歷次的台日漁業委員會上，多次向日方表達應盡速達成共識，將該水納入協議，但日方一再推遲。蔡政府應展現魄力，在即將舉行的漁權談判中為漁民討回公道，否則台、日友好將僅是蔡總統的一廂情願，安倍首相對台口惠而實不至。（作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)