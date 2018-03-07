2018年03月07日 04:11 中國時報 楊方儒

「想想國內更多的癌末病患，在生死邊緣求生意志堅強，但卻因為法律限制而讓病友們少了一個求生的機會，真是台灣人何苦為難台灣人！」這是我的摯友卡斯柏，在他生命的最後階段對我說的心底話。

卡斯柏在鼻咽癌末期，多次飛往日本接受免疫療法，很幸運地，惡性腫瘤一度縮小，也沒有產生副作用。這讓他好奇，為何台灣免疫療法並未正式合法，之後他即在國發會「公共政策網路參與平台」爭取台灣癌症免疫細胞療法合法化議題，並有超過5000人連署。

在他口中，這項提案的合法可以幫助癌末病患多一個治療的選擇，目前日本、大陸都已經可以合法進行，台灣卻因法律而遲遲無法開放。截至2018年2月，日本已有將近30個通過厚生省審核公開的癌症免疫細胞治療實驗計畫，由分散在超過15個縣市的大型教學醫院或病院來收治病人。

以本周六即將來台公開演講的伊東恭悟醫生來說，他所屬的久留米大學癌症研究中心，從2000年開始就通過使用疫苗來讓患者的淋巴球細胞識別到癌細胞的存在，以達到擊退癌細胞的目的。

伊東認為，早期癌症病患可以透過手術，來切除身體各器官中的多數癌細胞，餘留下來的少數癌細胞，則可以受自體免疫細胞所消除，以達到不復發的目標。不過，各器官中存在大量癌細胞的晚期癌症患者，經過手術後或放射線治療後，仍然會發生復發或癌細胞轉移的狀況，關鍵就是他們的免疫功能較弱，而且免疫細胞數量遜於癌細胞數量，根本打不過。

同時間，眾多癌症病患誤信打著免疫細胞療法的偏方，以及不肖診所、生技公司招搖撞騙，傾家蕩產花了大錢後還是離世。也有不少病患誤信誇大不實免疫療法的效果，延誤醫囑與治療良機，還有更多離奇的詐騙故事，這兩年確實常在社會新聞中看到。

至於台灣目前唯一「合法」的免疫細胞治療方式，其實只有癌症病患獲選為教學醫院的「人體實驗」，而如能參加實驗的話則是無償進行，根本不會有生技公司在網路上吹噓要價的數百萬元費用，至於更多來路不明的實驗室和診所，話術就更容易識破。

台灣癌症免疫細胞協會指出，訴諸免疫療法立法，要的都是多一種「選擇權」，而不是形塑免疫細胞療法就是萬靈丹或唯一療法。因為如果沒有遵循正確的治療與配合醫囑，任何一種療法都不會有成效，只會造成病情延誤而導致最不希望的後果。

根據衛福部在去年7月公布的「細胞及基因治療產品管理法」草案，就算未來法案真正上路，細胞及基因治療產品的廣告也僅以登載於學術性醫療刊物為限，也就是說，現在抓不勝抓的各式小廣告，肯定全都是不合法的。

（作者為KNOWING新聞創辦人暨總編輯）

(中國時報)