石材震損萬噸 台開鋪人行道

2018年03月07日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

0206花蓮大地震造成花蓮產業命脈石材業損失慘重，上萬噸加工石板倒塌破裂成為廢料，損失逾20億元，台開董事長邱復生宣布花蓮洄瀾灣園區將充分運用震損石材鋪設「花蓮震災紀念人行道」，也呼籲全台各地設計師動動腦筋，想辦法讓破損石材回收再利用，幫助業者減輕損失。

歷來最慘 損失逾20億元

花蓮光華樂活園區石材業前理事長許文卿表示，這次花蓮大地震，除了造成屋倒受災戶逾200戶、牆壁龜裂或房屋毀損1000多戶，連帶其他產業也受衝擊，尤其觀光與石材業共損失達到100億元最慘重，讓業者欲哭無淚。

許文卿說，花蓮擁有豐富的大理石資源，從50年代開始發展石材業以來，經歷數十年發展，目前主要為進口加工，每年產值約170億元，與觀光並列花蓮兩大經濟命脈，這次強震造成石材破碎，無法出口，損失突破20億元，創下石材災情最嚴重的一次。

洄瀾灣區 回收充分利用

地震發生至今1個月，粗估全縣約100萬平方公尺面積的石板破損，相當於140座足球場大小，迄今仍可看到卡車載來一車車碎石材，目前正持續清理上萬噸震損石材，估計清運最快還要2個月，許文卿表示，所幸台開集團無償開放2公頃空地協助業者暫存石材，否則業者也不知道要放哪裡。

台開董事長邱復生表示，台開集團除計畫利用破碎石板，未來在花蓮港租用的港口倉庫鋪設「0206大地震紀念人行道」，也決定將震損石材應用在洄瀾灣園區，符合台開「充分回收再生利用」精神，也為花蓮災後盡心力。

邱復生指出，台開集團除主動協助石材業者充分回收再利用損壞的石材，用在人行道、園區地磚外，也呼籲全台各開發單位、設計師集思廣益，思考如何將石材使用在各項開發建設，台開洄瀾灣也會持續協助接洽相關開發單位，多多利用震損石材。

(中國時報)