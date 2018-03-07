北市國玩跨界 賽貂蟬搞顛覆

2018年03月07日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

東漢末年紛亂的時局裡，美女貂蟬在曹操、王允、呂布、董卓、關羽等梟雄豪傑間，到底只是一個貢品，還是男人們的一顆棋子？由台北市立國樂團與全民大劇團合作的中文音樂劇《賽貂蟬》將於台北市傳統藝術季首演，透過小說家張大春的劇本，徹底顛覆一般人對於貂蟬的成見。

節目邀請知名歌手周華健擔任音樂設計，卓文萱、林俊逸、黃志瑋、倪子鈞（小馬）等演出，由鄭立彬、邱誓舷指揮北市國。

鄭立彬說，面對社會多變需求，台北市立國樂團必須透過各種途徑嘗試開發新樂迷，「由於預算的緣故，我們1年做歌劇，隔年做音樂劇，希望累積國樂新觀眾。今年包括電玩音樂會等，也都是我們的新嘗試，希望在傳統的主體音樂會演出之外，也建立北市國的品牌形象。」

台北市文化局長鍾永豐就大力稱讚北市國的自償率逐年提升，「其他單位聽到加碼繳回國庫，都大呼吃不消，只有北市國可以將這種壓力化為節目上的企劃，思考台北市民的文化需求，這非常難得。」

鍾永豐表示，北市國跟另外一個音樂團體北市交一直沒有自己的駐團音樂廳，「今年可行性評估將會出爐，基本上以好的音響效果為需求的方向不會改變，希望明年可以正式編列預算籌建。」

進入第31屆的台北市傳統藝術季，是台北市唯一有延續性的文化節慶品牌，今年將從3月8日起到6月9日，為期3個月。除了音樂劇《賽貂蟬》，其他還包括「武俠系列」音樂會，包括由挪威葛利格國際鋼琴大賽金牌得主林奕汎加入演出的「遊俠列傳」TCO電玩音樂會、頂尖男聲飆高音演唱經典武俠電影配樂「俠客行」3D聲光環繞音樂會等。「大師系列」則邀指揮大師關●忠舉行「台灣風情」，關●忠&TCO專場音樂會共31場，值得期待。

(中國時報)