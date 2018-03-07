新燃岳火山爆發 鹿兒島機場封閉

2018年03月07日 04:11 中國時報 黃菁菁 、 陳祐誠 、 王思慧 ／綜合報導 ／綜合報導

日本九州宮崎縣、鹿兒島縣交界的霧島連山的新燃岳6日火山爆發，噴灰造成鹿兒島機場封閉，下午起降的全日空、日航等81個航班停飛，7日也有航班喊停。航空公司呼籲將前往鹿兒島的旅客，出發前先確認航班狀況。

高1421公尺的新燃岳前一次爆發是2011年3月1日，這次是時隔7年再度噴發。這次自1日起，持續從東側的火山口噴發，6日發生較大型的火山爆發，6日晚間火山口還冒出紅紅烈火。

日本氣象廳指出，新燃岳5日晚間9時左右，火山性微動的振幅變大，噴煙的量也增加，6日上午觀測到西側的新火山口噴煙，火山口直徑約1公里，火山口內有約1公尺大的噴石飛散。6日下午2時27分左右發生火山爆發，噴煙最高達2300公尺。

火山爆發引起灰濛濛的噴煙，宮崎縣的都城市、鹿兒島縣的霧島市、姶良市也被火山灰籠罩。鹿兒島機場受到影響，至6日晚間約有81個航班停飛。有部分航空公司因飛機調度困難，決定7日部分航班停飛。

宮崎、鹿兒島兩縣表示，目前並未傳出有人員受傷或房屋受損等災情。我國駐福岡辦事處處長戎義俊6日傍晚在電話中表示，「目前並沒有傳出台灣旅客和當地華僑受到火山爆發影響」。

原定4日舉行的小林霧島連山美景馬拉松大會，也因此取消，約1900名參賽者受影響。

日本九州新燃岳火山爆發，交通部觀光局表示，經詢問國內日本線旅行社，因多在九州的福岡機場起降，團體行程未受影響。

(中國時報)